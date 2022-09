Mou: "Udine un'eccezione. Non risparmio giocatori per il campionato"

VERSO LUDOGORETS-ROMA

L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della partita di Europa League in Bulgaria

Alla vigilia del debutto europeo stagionale in Europa League della Roma, impegnata in Bulgaria contro il Ludogorets, l'allenatore giallorosso José Mourinho ha parlato del momento della sua squadra reduce dalla brutta sconfitta di Udine. "Spero che domani si comincerà sullo 0-0 perché dopo pochi minuti contro l'Udinese eravamo già sotto di un gol. Quella è un'eccezione, non la normalità. Anche per questo la mia reazione con i ragazzi è stata calma, la prestazione non era tale da giustificare un risultato così netto. Forse domani il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati e delusi".

La Roma è la squadra favorita per vincere il girone?

"Non si può parlare di favoriti a questo punto della stagione, a volte esistono delle sorprese. Si potrebbe parlare di Roma e Betis nel girone, ma dobbiamo avere massimo rispetto per tutti perché il calcio europeo è diverso e con gap minori rispetto al passato. Arriviamo qui in forze con nessuna intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo il campionato e vogliamo vincere".

Che atteggiamento pensa che potrebbe avere il Ludogorets?

"Difficile prevederlo, dobbiamo essere pronti a tutto. Partecipano alle competizioni europee ogni anno, sono un gruppo equilibrato e ci aspettiamo delle difficoltà. Non siamo qui in gita, c'è spazio per errori perché siamo al girone, ma se si inizia al meglio è più facile. Non vogliamo retrocedere in Conference, vogliamo andare avanti. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco perché vogliamo vincere".

Come stanno i suoi giocatori?

"Non voglio parlarne. Siamo qui per giocare a calcio, chi non è qui è perché ha dei problemi".

La Roma torna in Europa dopo la vittoria in Conference, quali sono le sensazioni?

"Siamo in questa competizione per due motivi diversi: abbiamo vinto la Conference e siamo arrivati sesti in Serie A. Ci sono due motivi per cui siamo qui e lo meritiamo. Vogliamo andare avanti senza mettere obiettivi, senza dire di voler arrivare in finale. L'obiettivo che mettiamo è qualificarsi agli ottavi. Prima, però, c'è una partita che si gioca domani".