Milan, tutto sull'Europa per rispondere all'Inter. De Rossi sfida De Zerbi

EUROPA LEAGUE

Si comincia a fare sempre più sul serio in Europa League: i rossoneri non possono abbassare la tensione, sfida suggestiva per la Roma

La voglia di assicurarsi una coppa mai messa in bacheca e rispondere ai cugini interisti, ormai sempre più sicuri di alzare lo scudetto con tanto di seconda stella. Sono queste le due motivazioni che spingeranno stasera il Milan a sfidare lo Slavia Praga a San Siro in un match valido per i quarti di finale di Europa League. I cechi, sulla carta inferiori al Rennes, puntano tutto su fisicità e velocità: lo sa bene la Roma, vincente all'Olimpico nella fase a gironi ma ko in Repubblica Ceca. Zero dubbi su quanto sia ostica la trasferta: meglio arrivarci quindi con un congruo vantaggio da accumulare al Meazza. A proposito di Roma: decisamente più affascinante lo scontro De Rossi-De Zerbi di scena alle 18,45. I giallorossi, in grande ascesa, vogliono approfittare del momento degli inglesi, colpiti da tanti infortuni (e conseguenti sconfitte in patria).

Vedi anche Europa League Brighton, De Zerbi: "De Rossi è nato per allenare, diventerà un grande tecnico"

Il Milan ha un tabù da sfatare in Europa League: ci proverà (alle 21) con l'esperienza di Giroud e la classe di Leao e Reijnders, sempre sugli scudi nelle coppe. Per l'olandese invece, il ritorno dal 1' al fianco di Adli, ormai sempre più imprescindibile. Lo stesso dicasi per Dybala alla Roma: sotto la gestione De Rossi il livello della Joya si è alzato ulteriormente. Per ora quindi meglio lasciare da parte le sirene spagnole (del Barcellona): l'obiettivo è arrivare ancora in fondo, superando un super De Zerbi, privo dell'infortunato Mitoma e con Ansu Fati inizialmente in panchina.