Le speranze di Pioli: Ibra e un Milan formato post lockdown

EUROPA LEAGUE

E' passato un mese e mezzo dall'ultima partita ufficiale e il Milan si ritrova a ricominciare dal primo preliminare, a partita secca, dell'Europa League con qualche certezza in più rispetto a quel Milan-Cagliari del primo agosto. Innanzitutto Ibrahimovic è ancora al suo posto, al centro dell'attacco. E non era così scontato. In più, Pioli si ritrova con una rosa abbellita da arrivi importanti, Tonali e Brahim Diaz su tutti.

E non è finita, c'è ancora tempo per nuovi acquisti. La partita di stasera, contro lo Shamrock Rovers a Dublino, mette già in evidenza quanto sia importante trovare un vice Ibra. Con Rebic squalificato e Leao bloccato dal Covid, c'è solo il giovane Colombo come alternativa al centro dell'attacco. Tonali e Diaz partiranno dalla panchina così come l'altro nuovo acquisto, Tatarusanu, il vice Donnarumma.

Pioli vuole capire se il Milan che ritrova è lo stesso che ha lasciato, quello, insomma, che ha infiammato il post lockdown con risultati e prestazioni da squadra che punta decisamente in alto. Poter ripartire da Ibra è una buona base, il resto dovrà farlo quel gioco di scambi veloci dalla trequarti in su impreziosito dal lavoro delle mezzepunte che, questa sera, saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, aiutati alle spalle dalla coppia Kessie- Bennacer. In difesa, con Romagnoli out, ci saranno Kjaer e Gabbia, in posizione centrale, con Calabria ed Hernandez esterni. Il test non è di quelli particolarmente probanti, ma già capire se il Milan possa ricominciare da dove aveva finito, sarebbe il modo migliore per iniziare un'altra lunghissima stagione.