Lazio, Inzaghi: "Match con il Celtic non decisivo, ma molto importante"

VERSO CELTIC-LAZIO

"È un match molto importante perché poi mancheranno tre partite. Dovremo buttare un occhio anche a quello che succederà tra Rennes e Cluj, ma il doppio confronto con il Celtic sarà determinante". Pensa già in ottica qualificazione Simone Inzaghi che con la sua Lazio affronterà fuori casa il Celtic nella sfida di Europa League, "Il Celtic è una squadra che corre tantissimo ed è dotata tecnicamente: dovremo fare una grande partita. Sappiamo che qui in casa loro sono molto temibili".

Una nuova prova, dopo la buona prestazione di sabato contro l'Atalanta: "Della partita di sabato si è parlato tanto: la Lazio ha dimostrato di avere carattere". E Inzaghi non sottovaluta la trasferta: "Hanno questo meraviglioso pubblico che li trascina: la differenza la farà il campo, ma questi 60mila tifosi alle spalle possono certamente dare al Celtic una spinta in più".

Ci sarà spazio anche per Lazzari e Jony: "Mi aspetto che facciano un ottima gara: sono grandi professionisti, che si allenano molto bene e cercano di entrare nel migliore dei modi nei nostri meccanismi. Sono molto fiducioso, per la loro partita e per la loro stagione. Gli stranieri hanno bisogno di ambientamento nel calcio italiano, ma per migliorarci abbiamo bisogno anche di loro. Domani dovremo fare una partita di grande personalità e gestire la palla sapendo che non sarà facile, perché troveremo una squadra organizzata e che segue molto bene l'allenatore Neil Lennon".

Sul rischio di cori razzisti: "Da parte della Lazio, ogni forma di razzismo è stata combattuta. Penso che domani non ci sarà alcun problema e che sarà solo una bella partita da vivere".

Ha chiari gli obiettivi Milinkovic Savic, "Cosa preferirei tra vincere l'Europa League e qualificarsi per la Champions? Se vinciamo l'Europa League arriviamo sicuramente in Champions, quindi...".