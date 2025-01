Lazio, Baroni: "Nessun calcolo contro la Real Sociedad, come se non ci fosse un domani"

Il cammino in Europa League per la Lazio fino a questo momento ha portato grandi soddisfazioni. Sedici punti in sei giornate e primato nella fase campionato, ma ora all'Olimpico arriva un test importante contro una formazione ostica come la Real Sociedad. Ai biancocelesti manca un solo punto per essere certi di approdare direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff: "Queste partite sono meravigliose da affrontare - ha commentato alla vigilia il tecnico della Lazio, Marco Baroni -. La Real è forte, ha personalità e non ha la seconda migliore difesa nei cinque grandi campionati europei per caso. Dobbiamo giocarla come se non ci fosse un domani, servirà una grande Lazio".