JUVENTUS-RENNES 2-2

Europa League, Woltemade non basta: la Juventus non va oltre il 2-2 col Rennes

Il tedesco trascina i bianconeri con un gol e un assist, ma allo Stadium finisce pari. Annullata una rete a Lucumi nel finale

22 Ott 2026 - 20:52
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La Juventus reagisce solo in parte alla brutta sconfitta contro la Lazio e pareggia in casa contro il Rennes in Europa League. I bianconeri passano però subito in vantaggio con Celik: l’esterno turco riceve un bel filtrante da Woltemade e, lanciato a rete, porta avanti i suoi dopo appena 5 minuti. Al 15’ arriva l'1-1 con Al-Tamari, bravo a battere Vicario da posizione ravvicinata dopo una sponda di testa di Reynolds. La squadra di Spalletti ha poi altre due occasioni limpide per tornare in vantaggio, ma Samba compie due grandi parate, prima su Gatti e poi su McKennie, che sulla respinta colpisce anche il palo, ma a gioco fermo. Al 41’ Douglas Luiz respinge di mano una conclusione da fuori dei francesi, e l’arbitro concede il rigore al Rennes: dal dischetto l’ex Lazio Boulaye Dia spiazza Vicario. Si chiude così sul 2-1 per la squadra di Haise la prima frazione, con una Juventus come al solito in difficoltà nel concretizzare le occasioni offensive.

Nella ripresa i bianconeri non alzano particolarmente i ritmi, e l’unica chance capita sulla testa di Kalulu che manda fuori e rimane a terra per un colpo alla testa subito nell’impatto con Nagida. Al 65’ arriva Krogh fischia il secondo rigore della serata, questa volta in favore della Juventus, sempre per un fallo di mano. Dagli 11 metri Woltemade calcia centrale rasoterra e fa 2-2. Il tedesco prova a prendersi la scena anche nei minuti successivi, con un bel colpo di testa deviato in angolo. All’88’ arriva poi il 3-2 di Lucumi, ma sul precedente intervento di Nico Gonzalez, il difensore colombiano è in fuorigioco: l’arbitro viene richiamato al monitor e decide di annullare la rete. La Juventus tenta il tutto per tutto, e il più pericoloso è ancora Woltemade, ma il suo destro viene bloccato dalla difesa avversaria. Allo Stadium finisce 2-2: i bianconeri non riscattano la sconfitta contro la Lazio, ma salgono comunque a 7 punti nella League Phase di Europa League.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti (15’ s.t. Nico Gonzalez), Bremer, Kelly (35’ s.t. Lucumì); Celik (1’ s.t. Kalulu), Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso (45’+1 s.t. Alajbegovic); McKennie; Kolo Muani (35’ s.t. Boga), Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti

RENNES (3-5-2): Samba; Ait-Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson (36’ s.t. Szymanski=, Rongier, Camara, Nagida; Dia (36’ s.t. Soumaré), Al-Tamari (36’ s.t. Mayenda). Allenatore: Franck Haise

ARBITRO: Krogh (DEN)

MARCATORI: 5’ Celik (J), 15’ Al-Tamari (R), 43’ rig. Dia (R), 67’ rig. Woltemade

AMMONITI: Gatti (J), Boudial (R)

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