Europa League, Woltemade non basta: la Juventus non va oltre il 2-2 col Rennes

Nella ripresa i bianconeri non alzano particolarmente i ritmi, e l’unica chance capita sulla testa di Kalulu che manda fuori e rimane a terra per un colpo alla testa subito nell’impatto con Nagida. Al 65’ arriva Krogh fischia il secondo rigore della serata, questa volta in favore della Juventus, sempre per un fallo di mano. Dagli 11 metri Woltemade calcia centrale rasoterra e fa 2-2. Il tedesco prova a prendersi la scena anche nei minuti successivi, con un bel colpo di testa deviato in angolo. All’88’ arriva poi il 3-2 di Lucumi, ma sul precedente intervento di Nico Gonzalez, il difensore colombiano è in fuorigioco: l’arbitro viene richiamato al monitor e decide di annullare la rete. La Juventus tenta il tutto per tutto, e il più pericoloso è ancora Woltemade, ma il suo destro viene bloccato dalla difesa avversaria. Allo Stadium finisce 2-2: i bianconeri non riscattano la sconfitta contro la Lazio, ma salgono comunque a 7 punti nella League Phase di Europa League.