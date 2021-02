Europa League, sorteggio da brividi per le italiane: ma Milan e Roma avranno delle armi in più

EUROPA LEAGUE

Per l’andata, in programma l’11 marzo, i rossoneri dovrebbero recuperare Bennacer e Mandzekic, mentre i giallorossi ritroveranno Ibanez e Smalling (ma forse Dzeko non ci sarà)

Due super sfide, l’urna di Nyon non è stata benevola con le italiane. Agli ottavi di Europa League il Milan sfiderà il Manchester United in quella che in Inghilterra hanno già definito “la partita del ritorno di Zlatan” e che sembra tanto la classica finale anticipata, mentre la Roma se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk retrocesso dalla Champions che ha escluso l’Inter dall’Europa. Due super sfide a cui le nostre squadre potrebbero però arrivare con alcune armi in più.

L’andata è infatti in programma l’11 marzo e per quella data Pioli e Fonseca dovrebbero recuperare alcuni giocatori chiave per puntare alla qualificazione ai quarti. Per quanto riguarda i rossoneri, per quella data sono previsti i rientri in gruppo di Bennacer e Mandzukic, mentre i giallorossi potranno fare affidamento su Ibanez e Smalling, i cui rientri sono previsti nei prossimi giorni. A forte rischio invece Edin Dzeko, che contro il Braga ha rimediato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro e dovrebbe stare fuori circa due settimane.

MILAN, COME NEL 2007

Lo United fa paura, ma per i tifosi rossoneri quella coi Red Devils è una sfida da dolce amarcord. In questa competizione la squadra di Pioli infatti ha già affrontato tra le altre, Celtic, Lille e Stella Rossa e con la sfida col Manchester continua a ripercorrere il percorso della Champions 2006/2007, quando i rossoneri affrontarono i serbi nei preliminari, i francesi nel gruppo, gli scozzesi e i Red Devils nella fase a eliminazione diretta e poi alzarono la Coppa al cielo di Atene.

PIOLI: “UNITED GRANDE FAVORITA EUROPA LEAGUE”

“Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione". Così Stefano Pioli commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che vedrà il Milan opposto al Manchester Utd. "Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia", ricorda il tecnico rossonero in una breve dichiarazione.

LO SHAKHTAR: “CIAO ROMA, SALUTACI FONSECA”

"Ciao Roma, salutaci Paulo Fonseca". È questo il primo commento dello Shakhtar Donetsk, sul proprio profilo Twitter, dopo il sorteggio che ha visto l'accoppiamento alla Roma del tecnico portoghese, che ha guidato proprio lo Shakhtar dal 2016 al 2019 vincendo tre campionati ucraini e altrettante coppe nazionali.

I NUMERI

UNITED-MILAN

Equilibrio perfetto nelle 10 sfide in competizioni UEFA tra Milan e Manchester United: cinque successi per parte.

Il Milan ha superato il turno in quattro delle cinque occasioni in cui ha affrontato il Manchester United nella fase a eliminazione diretta in competizioni UEFA.

Il Milan ha perso tre delle ultime quattro gare contro il Manchester United (1V), incluse le due più recenti negli ottavi di finale della Champions League 2009/10.

Entrambe le squadre hanno vinto quattro delle cinque sfide casalinghe contro questa avversaria in competizioni UEFA - l'unico successo del Milan in trasferta contro i Red Devils risale al febbraio 2005, negli ottavi di finale di UCL (1-0).

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro squadre inglesi in competizioni UEFA: 4-0 contro l'Arsenal nel febbraio 2012 (3N, 7P).

ROMA-SHAKHTAR

La Roma ha perso quattro delle sei sfide contro lo Shakhtar Donetsk in competizioni europee, tutte in Champions League (2V).

I due successi della Roma contro lo Shakhtar Donetsk sono entrambi arrivati in match casalinghi: 4-0 nella fase a gironi del 2006/07 e 1-0 negli ottavi di finale del 2017/18 (sempre in UCL).

Nelle precedenti due occasioni in cui Roma e Shakhtar Donetsk si sono affrontati nella fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA, ha passato il turno prima la formazione ucraina (Ottavi di finale UCL 2010/11) e poi quella giallorossa (Ottavi di finale UCL 2017/18).

Nessun pareggio in 10 sfide tra Roma e squadre ucraine in competizioni europee: quattro successi e sei sconfitte per i giallorossi.