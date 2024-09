Europa League, solo un pari per lo United: Galatasaray ok con il Paok. Porto ko 

EUROPA LEAGUE

La squadra di ten Hag ripresa 1-1 dal Twente, 3-1 per i turchi contro i greci nel segno di Icardi: portoghesi sconfitti 3-2 in casa del Bodo/Glimt

© ansa Nel primo turno di Europa League 2024/25 arriva un pareggio per il Manchester United, che a Old Trafford contro il Twente non va oltre l’1-1. Vince invece il Galatasaray, 3-1 in casa contro il Paok. Il Nizza spreca tanto e viene fermato 1-1 dalla Real Sociedad, mentre il Porto esce sconfitto 3-2 in Norvegia dalla sfida contro il Bodo/Glimt. Vincono Anderlecht, Slavia Praga e AZ Alkmaar, pari tra Midtjylland e Hoffenheim.

Vedi anche Europa League Europa League, Dinamo Kiev-Lazio 0-3: i biancocelesti volano con Dia e Dele-Bashiru

MANCHESTER UNITED-TWENTE 1-1

Esordio non felice per il Manchester United, fermato 1-1 dal Twente. I ritmi nelle prime fasi di gioco non sono altissimi, con gli olandesi che provano a spaventare gli avversari in avanti colpendo un palo con l’ex Sampdoria Sam Lammers. Con il passare dei minuti i Red Devils prendono sempre più fiducia, e al 35’ sbloccano il risultato: l’ex Inter Christian Eriksen scambia con Bruno Fernandes e si presenta davanti al portiere, insaccando con il destro l’1-0. Il Twente non reagisce, con il primo tempo che tramonta con i rossi di Manchester avanti di una rete. Gli ospiti nel secondo tempo scendo in campo con tutt’altro piglio, mettendo in seria difficoltà la squadra di ten Hag. Al 68’ ecco che arriva la rete dell’1-1, proprio con Lammers che di destro buca Onana. Nella mezzora finale i Red Devils provano in tutti i modi a vincerla, senza però riuscirci. Finisce 1-1, con il Twente che strappa un punto a Old Trafford a un Manchester United ancora in difficoltà.

NIZZA-REAL SOCIEDAD 1-1

Spreca tanto il Nizza, che in casa contro la Real Sociedad non va oltre l’1-1. I francesi partono subito molto forte, ma nel loro miglior momento gli ospiti colpiscono e stappano la partita: Brais Mendez innesca Barrenetxea al 18’, per l’1-0 degli spagnoli. La gara vive di folate continue da una parte e dall’altra, ma a pochi passi dall’intervallo i rossoneri pareggiano i conti: al 45’ Rosario pesca il diagonale destro vincente che vale l’1-1 al termine dei primi quarantacinque minuti. In avvio di ripresa i francesi hanno la chance di completare la rimonta grazie ad un calcio di rigore, ma dal dischetto Guessand viene neutralizzato da Remiro. La squadra di Haise sfiora il 2-1 più e più volte, ma alla fine dei novanta minuti in qualche modo i baschi strappano il pari per 1-1: Nizza e Real Sociedad cominciano questa Europa League con un punto.

GALATASARAY-PAOK 3-1

Successo per il Galatasaray, 3-1 in casa contro il Paok.La prima frazione di gioco è un dominio totale da parte dei turchi, con più di tredici conclusioni per cercare di sbloccare la partita. L’ex Napoli Osimhen prova a prendere sempre più confidenza con il tiro, ma non riesce ad incidere. La prima frazione di gioco si chiude senza particolari sussulti, a reti bianche e sul punteggio di 0-0. In apertura di secondo tempo i padroni di casa passano in vantaggio, grazie all’autorete di Baba al 48’. I greci non ci stanno, e poco dopo l’ora di gioco riportano il match in equilibrio grazie al gol di Konstantelias al 67’. La gioia ospite dura però pochi minuti, perché al 75’ Osimhen fornisce l’assist per il 2-1 di Akgun. I bianconeri si sbilanciano in avanti per cercare il pari, ma al 95’ crollano definitivamente con il tris firmato da Mauro Icardi. Il Galatasaray inizia l’Europa League con tre punti, Paok ko.

BODO/GLIMT-PORTO 3-2

Pirotecnico ko per il Porto, sconfitto 3-2 in casa del Bodo/Glimt. Gli ospiti partono piuttosto bene, con la rete dell’ex Atletico Madrid Omorodion dopo otto minuti di gioco. La reazione dei padroni di casa è immediata, e al 15’ Jens-Petter Hauge inizia a scatenare il suo talento: assist per Hogh e parità ristabilita. L’ex ala sinistra del Milan completa la rimonta al 40’, con i norvegesi che passano in vantaggio 2-1. In avvio di ripresa il Bodo resta in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione (il secondo per simulazione) di Maatta. Contro rimonta Porto? Non proprio, perché al 62’ Hogh restituisce il favore a Hauge che firma la sua doppietta personale e cala il tris. I portoghesi accorciano le distanze con l’uomo in più soltanto al 90’ con Gul, quando è ormai troppo tardi. Vince il Bodo/Glimt 3-2, Porto al tappeto.

LE ALTRE PARTITE

AZ-Elfsborg 3-2

Marcatori: 44’ e 50’ van Bommel (A), 74’ rig. Parrott (A); 23’ Ouma (E), 53’ Hedlund (E).

Midtjylland-Hoffenheim 1-1

Marcatori: 42’ Osorio (M); 89’ Morestedt (H).

Ludogorets-Slavia Praga 0-2

Marcatori: 37’ Jurasek (S), 65’ Chytil (S).

Anderlecht-Ferencvaros 2-1

Marcatori: 60’ Verschaeren (A), 66’ rig. Dolberg (A); 86’ Traoré (F).