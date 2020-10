Europa League, Roma-Cska Sofia 0-0: poche emozioni all’Olimpico

La Roma pareggia 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda giornata del Gruppo A di Europa League. Poche le emozioni all’Olimpico: i bulgari si fanno preferire soprattutto nel primo tempo, i giallorossi trovano ispirazione nel finale con il solito Dzeko, entrato al 70’ per uno spento Mayoral. Il bosniaco è vivace, ma a differenza del match contro lo Young Boys il suo ingresso non basta per sbloccare il match prima del triplice fischio.