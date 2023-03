Europa League, Real Sociedad-Roma 0-0: giallorossi ai quarti di finale

REAL SOCIEDAD-ROMA 0-0

I ragazzi di Mourinho soffrono ma resistono a San Sebastian e si uniscono alla Juventus: attesa per il sorteggio di venerdì

La Roma pareggia 0-0 contro la Real Sociedad e si qualifica ai quarti di finale di Europa League grazie al 2-0 dell'andata all'Olimpico. Partita di grande sofferenza per i ragazzi di Mourinho, che soprattutto nel secondo tempo sono costretti ad arroccarsi nella propria metà campo a difesa del risultato. La traversa dà loro una mano su una conclusione ravvicinata di Oyarzabal al 68', la grande prova di Rui Patricio e di tutto il reparto difensivo fa il resto. I giallorossi si uniscono dunque alla Juventus e attendono il sorteggio di venerdì per conoscere la loro avversaria al prossimo turno.

LA PARTITA

Mourinho deve fare a meno di Matic in mezzo al campo e sceglie Belotti come punto di riferimento offensivo al posto di Abraham. Nonostante il doppio vantaggio maturato all'andata i giallorossi partono con una buona aggressività e al 15' vanno vicini al vantaggio: uno schema su calcio piazzato libera alla conclusione Dybala, il suo sinistro, nettamente deviato da Sorloth, sibila a fil di palo con Remiro già battuto. Il match è piuttosto intenso, ruvido e ricco di momenti di tensione. I padroni di casa gestiscono il possesso, fanno girare meglio il pallone, ma faticano ad arrivare con pericolosità dalle parti di Rui Patricio. I primi tiri in porta arrivano attorno alla mezzora, ma sia il sinistro di Mendez sia quello di Merino sono centrali e non impensieriscono il portiere portoghese. La Real Sociedad prova il forcing nel finale di frazione, ma la Roma resiste, anche se poco prima dell'intervallo Mourinho è costretto a inserire Zalewski per Karsdorp, uscito sanguinante al naso dopo un durissimo scontro aereo con Rico. Nel primo minuto di recupero Smalling segna lo 0-1 sugli sviluppi di corner, ma Kovacs annulla su suggerimento del Var perché il tocco decisivo dell'inglese avviene col gomito.

A inizio ripresa i baschi hanno un'enorme occasione con Sorloth, che completamente solo nel cuore dell'area spara incredibilmente alto di testa. La pressione sui giallorossi comincia a farsi asfissiante, la squadra di Mourinho non riesce più a uscire dalla propria metà campo e al 68' deve ringraziare Rui Patricio e la buona sorte: il portiere è bravo a respingere sulla conclusione ravvicinata di Oyarzabal, che poi fallisce il tap-in da zero metri colpendo prima la traversa poi la riga di porta. L'assalto finale dei ragazzi di Alguacil produce poco e niente, Smalling e Ibanez giganteggiano e l'ultimo sussulto è per una rissa sfiorata tra il difensore inglese e Fernandez, entrato a mezzora dalla fine, che già ammonito si becca il secondo giallo e finisce la sua gara con qualche secondo d'anticipo sul triplice fischio. L'Anoeta applaude i suoi, ma la festa è tutta per la Roma.

LE PAGELLE

Silva 6,5 - A 37 anni è ancora lui il faro della manovra offensiva della Real Sociedad. Inventa e ispira, anche se ai compagni di reparto manca sempre la giocata decisiva.

Oyarzabal 5,5 - Polveri bagnate per tutto l'attacco basco, clamoroso il gol che si divora nel secondo tempo calciando sulla traversa da pochi passi.

Rui Patricio 7 - Nessun miracolo vero e proprio, ma una serie di interventi decisivi e una grande sicurezza trasmessa a tutto il reparto in una serata tutt'altro che semplice.

Spinazzola 6 - Nel primo tempo è l'unico dei giallorossi a provare ad accendere la luce con i suoi dribbling e le sue accelerazioni. Nel secondo si mette a difesa del fortino come i suoi compagni.

Pellegrini 5 - Si mette a disposizione a una settimana dall'incidente alla testa nella gara d'andata. Partita di grande sacrificio, ma è troppo spesso costretto a inseguire gli avversari girando a vuoto e proponendo poco e nulla in fase offensiva.

IL TABELLINO

Real Sociedad-Roma 0-0 (risultato andata: 0-2)

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro 6; Gorosabel 6,5 (26' st Sola 6), Zubeldia 6, Le Normand 6, Rico 5,5; Zubimendi 6,5, Merino 6, Mendez 6 (34' st Cho sv); Silva 6,5; Oyarzabal 5,5 (26' st Kubo 6), Sorloth 5 (17' st Fernandez 5,5).

Allenatore: Aguacil 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 7; Karsdorp 6 (41' Zalewski 5,5), Wijnaldum 6, Cristante 6, Spinazzola 6; Dybala 5,5 (31' st El Shaarawy 6), Pellegrini 5 (42' st Bove sv); Belotti 5,5 (31' st Abraham 6).

Allenatore: Mourinho 6

Arbitro: Kovacs

Marcatori:

Ammoniti: Karsdorp (R), Zubeldia (RS), Mancini (R), Rico (RS), Smalling (R)

Espulsi: Fernandez (RS) somma di ammonizioni