Europa League, Napoli-Leicester 3-2: azzurri secondi e agli spareggi per gli ottavi

NAPOLI-LEICESTER 3-2

Al Maradona Evans e Dewsbury-Hall rispondono a Ounas ed Elmas, poi il macedone va ancora a segno e decide la gara

Napoli avanti in Europa League. Nell'ultima gara del Gruppo C la squadra di Spalletti batte 3-2 il Leicester, chiude il girone dietro lo Spartak e si qualifica agli spareggi per gli ottavi con una delle squadre scese dalla Champions. Al Maradona gli azzurri partono forte con Ounas (4') ed Elmas (24'), ma gli inglesi pareggiano con Evans (27') e Dewsbury-Hall (33'). Nella ripresa Elmas (53') firma il tris che decide il match. Doppio Elmas e Ounas: Leicester ko Getty Images

LE PAGELLE

Elmas 7: sul primo gol il merito è di Petagna e Zielinski, sul secondo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e firma il tris con freddezza. Doppietta pesantissima

Zielinski 7: agisce con Demme davanti alla difesa mostrando i denti e pennellando verticalizzazioni per i compagni. Nei primi due gol ci mette lo zampino

Ounas 6,5: sblocca la gara con un bel diagonale, poi continua a spingere dialogando bene con Zielinskki

Lozano 5,5: parte male faticando a contenere le incursioni di Barnes, poi esce in barella dopo aver rimediato un brutto colpo al viso in un contatto con Ndidi. Serata nera

Barnes 6,5: spinge a sinistra tenendo impegnato Di Lorenzo e Lozano agendo in tandem con Bertrand e Dewsbury-Hall. Dopo l'ingresso di Malcuit si vede meno

Vardy 5: lotta con Rrahmani sulle palle alte e lavora sporco al centro dell'attacco per gli inserimenti da dietro dei compagni di reparto. Tanto movimento, ma pochi spunti verso la porta. Nel recupero fallisce il pareggio di testa

Tielemans 5: pasticcia in mediana facendosi surclassare da Zielinski. Sul primo gol perde palla, sul secondo non fa filtro e gli azzurri passano per vie centrali. Meno lucido e preciso del solito



IL TABELLINO

NAPOLI-LEICESTER 3-2

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' st Manolas), Zielinski; Lozano (45'Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas; Petagna.

A disp.: Ospina, Boffelli, Politano, Costanzo, Vergara. All.: Spalletti

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans (35' st Soumaré); Dewsbury-Hall (44' st Albrighton), Maddison, Barnes (27' st Daka); Vardy.

A disp.: Ward, Stolarczyk, Choudhury, Thomas, Nelson, Mcateer, Ewing. All.: Rodgers

Arbitro: Lahoz (Spa)

Marcatori: 4' Ounas (N), 24' Elmas (N), 27' Evans (L), 33' Dewsbury-Hall (L), 8' st Elmas (N)

Ammoniti: Petagna, Demme (N)

Espulsi: -