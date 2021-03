Europa League: harakiri Tottenham, l’Arsenal rischia ma vola ai quarti. Avanza anche il Granada

EUROPA LEAGUE

Spurs ko ai supplementari con la Dinamo Zagabria. Gunners e spagnoli perdono contro Olympiacos e Molde ma passano

Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l’Arsenal rischia ma vola ai quarti: ininfluente la sconfitta per 1-0 contro l'Olympiacos dopo il 3-1 conquistato in Grecia. Clamorosa eliminazione, invece, per il Tottenham, con la Dinamo Zagabria che vince 3-0 ai supplementari e ribalta il 2-0 dell'andata grazie alla tripletta di Orsic. Avanza il Granada che perde 2-1 in casa del Molde dopo il 2-0 in Spagna. Getty Images

DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0

L'impresa della Dinamo Zagabria, che ribalta il 2-0 di Londra ed elimina il Tottenham di Mourinho, ha un solo nome: Mislav Orsic. Il classe '92 si accende nell'ultima mezz'ora: prima, al 62', se ne va sulla sinistra e dal vertice dell'area fulmina Lloris, poi all'83' raddoppia su assist di Atiemwen, annullando definitivamente il doppio vantaggio ospite maturato all'andata. Gli Spurs reagiscono e Kane, di testa, sfiora il gol qualificazione, ma la parata di Livakovic e il salvataggio di Theophile-Catherine evitano il 2-1. Gli inglesi cercano la rete sul finire del primo tempo supplementare, con Bale che però non trova lo specchio della porta. Al 107', si completa la rimonta dei padroni di casa: a segnare è ancora Orsic, che con una splendida azione personale chiusa con un destro a fil di palo firma la tripletta che stende gli Spurs. Inutili le conclusioni di Bale e Kane nel finale: i croati resistono anche grazie alle parate di Livakovic e compiono l'impresa, volando ai quarti di finale.

ARSENAL-OLYMPIACOS 0-1

A distanza di quasi tredici mesi dall'1-2 ai supplementari, l'Arsenal perde di nuovo in casa con l'Olympiacos, ma questa volta i Gunners sorridono e volano ai quarti di finale. All'Emirates, i greci spaventano i londinesi già nel primo tempo, con El Arabi che chiama Leno al grande intervento per evitare lo 0-1. La ripresa si apre ancora nel segno degli ospiti: dopo 3 minuti, Fortounis sfiora lo specchio della porta, poi al 51' arriva il vantaggio della formazione di Pedro Martins, con Ceballos che perde palla e lancia il contropiede di El Arabi, che entra in area e con il destro batte Leno grazie anche alla deviazione di Gabriel. La rete spinge l'Olympiacos a provarci, con gli uomini di Arteta che falliscono il gol del pareggio con l'imprecisione di Odegaard, il sinistro di Pépé facilmente parato da Jose Sa e l'errore di Aubameyang a tu per tu con il portoghese. Nel giro di due minuti, però, Ba rimedia due gialli e lascia in dieci i greci, ponendo definitivamente fine alle speranze qualificazione dell'Olympiacos. Finisce 0-1: un "dolce" ko per l'Arsenal, tra le migliori 8 dell'Europa League.

MOLDE-GRANADA 2-1

Battuta d'arresto ininfluente anche per il Granada, mattatore del Napoli ai sedicesimi e capace di resistere in casa del Molde dopo il successo interno per 2-0 nel match d'andata. Nonostante siano i norvegesi a dover cercare i gol per riaprire il discorso qualificazione, la prima occasione è per gli spagnoli, con Kenedy impreciso con il sinistro in area. Alla mezz'ora, però, i padroni di casa passano in vantaggio grazie all'incredibile autogol di Vallejo, che invece di allontanare un cross insacca nella sua porta e riaccende le speranze di passaggio del turno degli uomini di Moe. Ma nella ripresa, precisamente al 72', arriva la rete che chiude i giochi: cross di Herrera e colpo di testa vincente di Soldado. Al 90', il Molde trova il 2-1 su rigore grazie a Hestad, che regala ai suoi almeno il successo nel match di ritorno. La sostanza del doppio confronto, però, non cambia: ai quarti di finale ci va il Granada.