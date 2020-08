Europa League, Inter-Leverkusen 2-1: Barella-Lukaku portano Conte in semifinale

INTER-LEVERKUSEN 2-1

L'Inter batte 2-1 il Bayer Leverkusen e vola in semifinale di Europa League. Nella prima partita delle Final Eight, i nerazzurri sul campo neutro di Dusseldorf hanno trovato il doppio vantaggio a inizio partita sbloccando il match con Barella al 15' e raddoppiando cinque minuti dopo con la potenza di Lukaku. Per il Bayer rete di Havertz al 25'. Tra la squadra di Conte e la finale ci sarà una tra Shakhtar e Basilea. Inter-Bayer, spettacolo in Europa: le foto

























































































































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Una semifinale europea, dieci anni dopo l'ultima volta. L'Inter di Conte ha superato anche l'ostacolo Bayer Leverkusen vincendo 2-1 nella prima sfida dell'inedita Final Eight di Europa League e conquistando la partita - sempre a Dusseldorf - contro la vincente di Shakhtar-Basilea. E' bastato un tempo ai nerazzurri per regolare i tedeschi concendosi il lusso di lasciare per strada diverse occasioni per ampliare il margine di vantaggio.

La differenza sul rettangolo di gioco l'ha fatta l'organizzazione tattica delle due squadre: evidente, quasi maniacale per l'Inter di Conte; leggera per il Bayer di Bosz, bravo a impostare la propria formazione sul talento offensivo dei suoi ma deficitario nella fase difensiva. E infatti i nerazzurri nel primo tempo si sono infilati nelle praterie lasciate dalla difesa alta del Bayer, palleggiando in mezzo al campo con qualità e tentando l'imbucata in profondità spesso vincente. Il vantaggio è arrivato al 15' con un colpo di tacco di Lautaro smarcante per Young, poi palla a Lukaku in area che, rimpallato, ha portato al rimorchio di Barella, chirurgico nel trovare l'angolino con l'esterno destro. Cinque minuti dopo l'occasione fotocopia dopo un tiro ribattuto allo stesso Barella: 20', palla di Young a Lukaku che domina Tapsoba in area e infila Hradecky per la seconda volta. Da lì parte la sagra dell'errore per i nerazzurri, lanciata proprio da Lukaku che al 23' lanciato solo davanti al portiere si è fatto ipnotizzare.

La legge non scritta del calcio ha presentato il conto poco dopo con un'azione confusionaria ma efficace del Bayer che ha portato alla rete di Havertz dopo un rimpallo con Bastoni, ma episodio negativo a parte l'Inter ha poi saputo riprendere in mano il comando delle operazioni senza andare mai in affanno, nonostante i tanti uomini offensivi messi in campo da Bosz nella ripresa. Anzi, sul taccuino delle occasioni mancate sono state segnate anche le giocate di Gagliardini, con un coast-to-coast rimpallato a fine corsa in area; due occasioni per Sanchez, prima del leggero infortunio del cileno, su assist illuminanti di Eriksen; e Moses che dopo uno scambio con il danese ed aver dribblato Wendell e Amiri in area ha centrato il portiere avversario.

Poco male. Il 2-1 premia l'Inter e premia Conte che si prende una semifinale europea da giocarsi contro un avversario ampiamente alla portata. Servirà più cinismo, ma con un Lukaku così - alla nona partita di fila in gol nella competizione, record assoluto - tutto è possibile.

--

LE PAGELLE

Lukaku 7,5 - Devastante come al solito e tutta la sua forza è nell'azione del gol: difende palla con forza, fa perno sul difensore e nonostante fosse trascinato a terra ha saputo trovare la giocata vincente. Dare palla a lui è come metterla in cassaforte.

Barella 7 - Trova la rete anche in Europa League e lo fa accompagnando l'azione al limite dell'area. Il resto lo fa con la tecnica. In mezzo al campo unisce quantità a qualità, poi nella ripresa sbaglia qualche pallone di troppo.

Lautaro 6 - Si è mosso molto e potenzialmente ha creato diverse grandi occasioni da gol. Dà sempre l'impressione che manchi la zampata che lo renda letale nei momenti chiave della partita.

Gagliardini 6,5 - Due occasioni per fare male agli avversari, ma la sensazione di essere sempre nel vivo del gioco. Nella ripresa sfiora un gol con coast-to-coast che avrebbe strappato applausi a scena aperta.

De Vrij 6,5 - Entra nel vortice della confusione nell'azione del gol avversario, ma prima e dopo è una partita precisa e senza sbavature.

--

IL TABELLINO

INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Godin 7, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (39' st Skriniar sv); D'Ambrosio 6 (14' st Moses 6), Barella 7, Brozovic 6, Gagliardini 6,5 (14' st Eriksen 6,5), Young 6; Lukaku 7,5, Martinez 6 (19' st Sanchez 6). A disp.: Padelli, Sensi, Ranocchia, Valero, Esposito, Agoume, Biraghi, Candreva. All.: Conte 7.

Bayer L. (4-2-3-1): Hradecky 6; L. Bender 5,5 (40' st Bellarabi 5), Tah 5,5, Tapsoba 5, Sinkgraven 5,5 (23' st Wendell 5,5); Palacios 5 (14' st Bailey 5), Baumgartlinger 5,5 (23' st Amiri 5); Havertz 6, Demirbay 5, Diaby 5,5; Volland 5 (40' st Alario sv). A disp.: Ozcan, Lomb, Dragovic, Weiser, Wirtz, Bellarabi. All.: Bosz 5,5.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 15' Barella (I), 20' Lukaku (I), 25' Havertz (L)

Ammoniti: D'Ambrosio, Eriksen, Barella (I); Sinkgraven, Tapsoba (L)

Espulsi: nessuno

--