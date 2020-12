Europa League: il Celtic aiuta il Milan, 3-2 al Lille. Il Tottenham di Mourinho è primo

EUROPA LEAGUE

Il Milan vince il gruppo H anche grazie al Celtic, che batte 3-2 il Lille e aiuta i rossoneri a sorpassare al primo posto i francesi. Decisive le reti di Jullien (22'), McGregor (rigore al 28') e Turnbull (75'), inutili i gol di Ikone e Weah. Il Tottenham di Mourinho vince 2-0 contro l'Antwerp grazie a Vinicius e Lo Celso e supera i belgi in vetta. Le ultime qualificate sono Maccabi Tel Aviv (1-0 al Sivasspor) e Wolfsberger (1-0 al Feyenoord).

GRUPPO H

Il Celtic, già quarto ed eliminato, aiuta il Milan a salire al primo posto battendo 3-2 il Lille. Al 22', gli scozzesi passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Jullien su calcio d'angolo di Turnbull. I francesi, però, rispondono dopo solo 2 minuti grazie al tap-in di Ikone, che riceve da Yazici e insacca. Al 28', i padroni di casa tornano in vantaggio grazie al rigore causato da Bradaric e trasformato da McGregor. Nella ripresa, al 71', arriva il secondo pareggio per il Lille: lo segna l'ex Timothy Weah (al Celtic nel 2018/2019) con un sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gli scozzesi tornano definitivamente davanti al 75': grande azione personale sulla destra di Ajer, che regala a Turnbull il gol del 3-2. Nel finale, il Celtic resiste e regala la vetta al Milan: il Lille deve accontentarsi del secondo posto.

GRUPPO G

Il Leicester chiude in vetta grazie al 2-0 sul già eliminato AEK di Massimo Carrera. Le Foxes archiviano la pratica già nel primo quarto d'ora di partita al King Power Stadium: al 12', arriva il primo gol dell'ex Roma Cengiz Under, che sfrutta un rinvio sbagliato di Svarnas e con il sinistro fa 1-0. Due minuti dopo, arriva il raddoppio con il destro deviato di Barnes. La vittoria del Leicester vanifica il successo del Braga, che chiude al secondo posto nonostante il 2-0 sullo Zorya firmato dall'autorete di Abu Hanna al 61' e dalla rete di Horta al 68'.

GRUPPO I

Insieme al Villarreal (rinviata la partita con il Qarabag causa focolaio Covid nella formazione azera), vola ai sedicesimi di finale il Maccabi Tel Aviv, che vince 1-0 lo spareggio interno con il Sivasspor. Dopo un primo tempo senza reti, al 66' arriva il gol di Saborit, che con un sinistro dal limite dell'area spedisce la sfera all'incrocio dei pali e regala la qualificazione agli israeliani, eliminando i turchi.

GRUPPO J

Il Tottenham di Josè Mourinho conquista il primo posto battendo 2-0 in casa l'Antwerp. A Londra, dopo un primo tempo senza occasioni, arriva il gol di Vinicius, che al 56' raccoglie la parata di Beiranvand sulla punizione di Bale e, a porta vuota, firma l'1-0. Gli Spurs chiudono i giochi al 71': Lo Celso riceve da Kane e insacca con un diagonale destro, ponendo fine alle speranze dei belgi, che devono accontentarsi della seconda posizione. Nell'ininfluente sfida tra Ludogorets e LASK, finisce 3-1 per gli austriaci: nel primo tempo, la più grande occasione ce l'hanno gli ospiti, che falliscono un calcio di rigore nel finale con Goiginger, che si fa ipnotizzare da Ivanov. I padroni di casa, allora, si portano in vantaggio con Manu che, appena entrato nella ripresa, firma l'1-0 con un destro in area su assist di Keseru. Il LASK, però, la ribalta in 6 minuti con Weisinger e Renner, che realizza il sorpasso con il rigore causato da Santana, espulso nell'occasione. La partita si chiude con il colpo di testa di Madsen al 67': il Ludogorets chiude ultimo.

GRUPPO K

La Dinamo Zagabria termina i gironi con una vittoria: 3-1 al Cska Mosca. I croati passano al 27' con il colpo di testa di Gvardiol su angolo battuto da Majer. Il raddoppio arriva a fine primo tempo: cross di Kastrati e deviazione vincente di Orsic, che fa 2-0 al 41'. Al 75', invece, arriva il tris proprio di Kastrati, che in contropiede realizza il 3-0. Il croato Bistrovic, al 76', firma il 3-1 che toglie un record alla formazione di Zagabria, vicina ad essere l'unica squadra della storia delle competizioni europee a chiudere la fase a gironi senza reti subite. Insieme alla Dinamo, vola ai sedicesimi il Wolfsberger, che nello scontro diretto batte 1-0 il Feyenoord. La rete decisiva arriva al 31', con il colpo di testa di Jovelic su assist di Taferner.

GRUPPO L

L'Hoffenheim non fa sconti neanche all'ultima giornata e travolge 4-1 il Gent. I tedeschi passano in vantaggio al 21': angolo di Skov e Beier firma l'1-0 di testa grazie ad un rimpallo che mette fuori causa Roef. Il raddoppio arriva al 26' proprio con Skov, mentre al 49' Baier trova la doppietta con una potente conclusione dal limite dell'area. I padroni di casa non si fermano e al 64' trovano il poker con il tap-in di Kramaric su assist di Beier. Il passivo, per il Gent, diventa meno amaro con la ribattuta in rovesciata di Nurio Fortuna (81'). Finisce senza reti, invece, la sfida tra lo Slovan Liberec e la Stella Rossa di Dejan Stankovic, già sicura del pass per i sedicesimi.