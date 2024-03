Europa League, Massaro non ha paura del derby con la Roma: "Dovremo sfruttare i rientranti"

IL COMMENTO

L'ex attaccante rossonero ha commento l'esito del sorteggio andato in scena a Nyon

La corsa delle italiane verso la finale di Europa League passerà da un derby inedito nelle competizioni continentali come quello fra Milan e Roma. I rossoneri giocheranno l'andata a San Siro prima di trasferirsi all'Olimpico, tuttavia ciò non spaventa la squadra di Stefano Pioli, forte dei risultati degli scontri diretti andati in scena in campionato. Giocando in campo internazionale i valori cambiano come sottolineato da Daniele Massaro: "Conosciamo bene l'avversario. Essendo arrivate tre squadre italiane ai quarti poteva succedere di incontrarsi. Abbiamo la consapevolezza di esser cresciuti e di aver recuperato numerosi giocatori, inoltre avremo tempo per prepararci".

L'assenza di Fikayo Tomori, squalificato per l'andata, e l'infortunio di Mike Maignan rischiano di indebolire il club meneghino che dovrà far i conti anche con la svolta data da Daniele De Rossi che ha ritrovato i gol di Paulo Dybala e Romelu Lukaku: "Non so cosa sia successo nello spogliatoio non essendo a Trigoria - ha spiegato l'ex calciatore rossonero ai microfoni di Sky Sport -. I risultati dimostrano come De Rossi abbia portato la sua personalità e i giocatori hanno trovato fiducia in lui".

Il futuro del Milan passa quindi dalla difesa dove più volte l'undici rossonero ha faticato trovando però diverse pedine importanti: "Abbiamo subito diversi gol a causa di alcune distrazioni così come per la bravura degli avversari - ha concluso Massaro -. Pioli sta lavorando molto bene con tutti i recuperati, motivo per cui sarà fondamentale tenere alta l'attenzione altrimenti la paghi a caro prezzo".