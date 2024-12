Europa League: Hojlund fa rimontare lo United, Galatasaray ripreso al 91’

Vittoria in rimonta per il Manchester United, 2-1 in casa del Viktoria Plzen. La prima frazione di gioco vive di ritmi piuttosto bassi, con nessuna delle due formazioni che prende in mano il pallino del gioco. I Red Devils cercano di sfondare a destra con Diallo, anche Zirkzee ci prova alla mezzora. I primi quarantacinque minuti, piuttosto spenti, terminano a reti bianche. In avvio di ripresa i padroni di casa passano in vantaggio, accendendo il secondo tempo con la rete di Vydra al 48’. Gli uomini di Amorim tentano la reazione, e al 62’ segnano l’1-1 con la rete dell’ex Atalanta Hojlund. Il danese torna protagonista verso il finale di partita, quando raccoglie l’assist di Bruno Fernandes all’88’, completando la rimonta con il gol del 2-1 finale. Il Manchester United sale a 12 punti, ancora pienamente in corsa per un posto agli ottavi di finale: Viktoria Plzen fermo a quota 9.