Europa League: doppio André Silva, l'Eintracht Francoforte si prende gli ottavi di finale

Si completa il quadro delle qualificate agli ottavi di finale di Europa League: a passare il turno è l'Eintracht Francoforte, grazie al 2-2 raccolto in Austria contro il Salisburgo dopo il 4-1 dell'andata. Padroni di casa due volte in vantaggio con Ulmer (10') e Onguene (72') cui risponde André Silva con una doppietta (30' e 83'). I tedeschi affronteranno il Basilea nel prossimo turno, come stabilito dal sorteggio di oggi a Nyon.

Era stata rinviata per maltempo, così si disputa con 24 ore di ritardo Salisburgo-Eintracht Francoforte, ultima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League. E nonostante il 4-1 rimediato in Germania, i padroni di casa provano a giocarsi le proprie possibilità di passare il turno, stroncate dalla doppietta di André Silva. Il portoghese, che gioca in prestito per le Aquile del Meno ma è ancora di proprietà del Milan, toglie infatti per due volte le castagne dal fuoco per l'Eintracht, quando i padroni di casa si portano in vantaggio e vedono la possibilità di riaprire i giochi. Avviene la prima volta al 10', quando Daka apre sulla sinistra per Ulmer e il capitano del Salisburgo libera un siluro mancino che termina la sua corsa sotto la traversa. L'apprensione dell'Eintracht dura fino al 30', quando Kostic sfonda a sinistra e crossa per la testa di André Silva: la sua incornata è imparabile per Stankovic. Il tutto si ripete anche nella ripresa, perché al 72' Onguene fa sperare il Salisburgo riportandolo in vantaggio (stavolta con un gran colpo di testa su corner di Szoboszlai), ma gli ospiti chiudono i conti all'83': marcatore ancora una volta André Silva, stavolta con un destro a incrocio dal limite dell'area.