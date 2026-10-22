Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: rosso a Maignan e i rossoneri crollano

La 3a giornata dell'Europa League restituisce vecchie sensazioni al Milan, che cade nuovamente in Europa: è 3-0 contro un dominante Bournemouth (reti di Kluivert e Tavernier su rigore e Adli su punizione), e il passivo poteva anche essere più ampio per Amorim e i suoi, in dieci dal 27' per l'espulsione di Maignan (mani in faccia a un avversario).