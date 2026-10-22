BOURNEMOUTH-MILAN 3-0

Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: rosso a Maignan e i rossoneri crollano

Seconda sconfitta per i rossoneri in Europa: la rincorsa alla qualificazione diretta è molto in salita

22 Ott 2026 - 23:04
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La 3a giornata dell'Europa League restituisce vecchie sensazioni al Milan, che cade nuovamente in Europa: è 3-0 contro un dominante Bournemouth (reti di Kluivert e Tavernier su rigore e Adli su punizione), e il passivo poteva anche essere più ampio per Amorim e i suoi, in dieci dal 27' per l'espulsione di Maignan (mani in faccia a un avversario).

L'ex Sporting conferma il 3-4-2-1 e cambia varie pedine: Moreira trasloca sulla destra, Loftus-Cheek e Hutchinson supportano Cissé che gioca da falso nueve. Non c'è però partita al Vitality Stadium, un Bournemouth dominante travolge i rossoneri sin dal via sfiorando il gol con Evanilson e Doak, per poi passare all'8' su rigore: mani per De Winter, Kluivert trasforma.

Le Cherries sfiorano ripetutamente il bis e passano nuovamente dal dischetto, approfittando della follia di Maignan: colpo sul volto di Adams e rosso, Milan in dieci dal 27'. Tavernier trasforma il penalty e, al 32', è 2-0 per la formazione inglese. I padroni di casa non smettono di attaccare contro un Milan incapace di creare qualsivoglia pericolo, sfiorando il tris a ripetizione: Doak, Kluivert e Rayan flirtano con la rete, Truffert ci va vicinissimo.

Le Cherries sostituiscono l'infortunato Toth con Amine Adli e proprio l'ex Leverkusen, appena entrato, sigla il 3-0 con uno strepitoso calcio piazzato: nulla da fare per Torriani, subentrato in porta dopo il rosso a Maignan. Non c'è pace per i rossoneri, che rischiano anche il poker: Rayan e Truffert vanno vicinissimi alla rete. Umiliazione in Inghilterra per Amorim, che subisce il secondo ko europeo: il suo Milan si ferma a tre punti. Punteggio pieno invece per il Bournemouth, che sale a quota nove punti unendosi al quintetto di testa: al fianco delle Cherries ci sono Olympiacos, Leverkusen, Benfica e Ferencvaros.

IL TABELLINO
BOURNEMOUTH-MILAN 3-0
BOURNEMOUTH (4-4-2) - Di Gregorio; Hill, Diakité, Antonio Silva, Truffert; Tavernier (16' st Toth [33' st Adli]), Christie, Adams (16' st Cook), Doak; Evanilson (20' st Rodriguez), Kluivert (16' st Rayan). A disposizione: Petrovic, Allan, Soler, Brooks, Smith. All. Rose.
MILAN (3-4-2-1) - Maignan; Tomori (21' st Diawara), De Winter, Pavlovic; Moreira (31' st Comotto), Musah, Jashari, Estupiñán (1' st Bartesaghi); Loftus-Cheek (1' st Rabiot), Hutchinson (30' Torriani); Cissé. A disposizione: Bouyer, Pulisic, Modric, Gila, Vladimirov, Camarda. All. Ruben Amorim.
Arbitro: Fotias (Gre).
Marcatori: 8' rig. Kluivert, 32' rig Tavernier, 38' st Adli 
Ammoniti: Adams (B), Estupiñán (M), Diakité (B), Tomori (M), De Winter (M).
Note: espulso Maignan (M) al 27'

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