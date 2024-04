Europa League, Atalanta-Liverpool 0-1: Dea in semifinale

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1

Al Gewiss Stadium sconfitta indolore per i nerazzurri dopo l'impresa dell'andata: ai Reds non basta il rigore di Salah

Salah non basta, Dea in semifinale











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sconfitta indolore per l'Atalanta in Europa League. Nel ritorno dei quarti di finale la squadra di Gasperini perde 1-0 col Liverpool, ma grazie al tris show dell'andata ad Anfield passa in semifinale, dove se la vedrà col Marsiglia. Al Gewiss Stadium nel primo tempo i Reds partono forte e sbloccano la gara con un rigore di Salah (7'), poi l'egiziano si divora il raddoppio e Musso si oppone a Luis Diaz e Szoboszlai. Nella ripresa i nerazzurri poi alzano i giri, controllano la partita senza difficoltà e centrano il passaggio del turno senza rischi.

LA PARTITA

Con la serata magica di Anfield ancora negli occhi e una vittoria importante da gestire, per il secondo round col Liverpool Gasperini opta per una formazione più "conservativa". Accanto a Scamacca, in attacco c'è Miranchuk con Koopmeiners preferito a De Ketelaere sulla trequarti e De Roon ed Ederson davanti alla difesa. A caccia dell'impresa, Klopp invece va all-in e ne cambia sette rispetto all'andata. Davanti tocca al tridente Salah-Gakpo-Luis Diaz con Szoboszlai, Mac Allister e Jones in mediana e Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie. Scelte che incidono sull'atteggiamento dei Reds e sull'avvio del match. Alto e aggressivo, il Liverpool parte subito forte, manovra in ampiezza e dopo sette minuti è già in vantaggio. A sbloccare la gara ci pensa Salah dal dischetto per un tocco di mano di Ruggeri su un cross di Alexander-Arnold, poi il match si trasforma in una battaglia a tutto campo. Da una parte il Liverpool costruisce senza fronzoli e cerca rapidamente Gakpo in verticale, dall'altra la Dea manovra invece con tanti uomini e cerca di sfondare per vie centrali. In pressione, la banda di Klopp spinge e costringe agli straordinari Musso, bravo prima a uscire su Luis Diaz e poi a bloccare un destro dal limite di Szoboszlai. Guizzi a cui l'Atalanta replica alzando il baricentro, appoggiando le azioni con più uomini e impegnando Alisson con una bella imbucata di Scamacca per Miranchuk. A ritmi alti e con tanti duelli, le squadre lottano su ogni palla, cercano spesso l'uno-contro-uno e piovono occasioni. Un sinistro di Miranchuk non centra il bersaglio grosso, poi Djimsiti chiude alla perfezione su Luis Diaz, Alexander-Arnold rischia un pasticcio, Salah si divora il raddoppio a tu per tu con Musso e poco prima dell'intervallo Letexier annulla giustamente un gol di Koopmeiners.

La ripresa si apre senza cambi e con tanta pressione Atalanta e Liverpool faticano a ragionare e a costruire con ordine. Tema tattico che con pochi spazi sposta il match sulle giocate individuali ed esalta le caratteristiche e l'organizzazione dei bergamaschi. Pescato in area, Ederson calcia debolmente in porta e Alisson ringrazia. Dalle parti di Musso invece Gakpo non trova il tempo giusto per coordinarsi e concludere a rete e un'incornata di Van Dijk non fa danni. Stessa sorte per un sinistro di Koopmeiners bloccato senza problemi da Alisson. Botta e risposta che tiene vivo il match e innesca i primi cambi. Klopp toglie Szoboszlai, Salah, Luis Diaz e Alexander-Arnold e getta nella mischia Elliot, Nunez, Diogo Jota e Gomez. Dopo un errore di Miranchuck sottoporta e un destro alto di Scamacca dal limite, Gasperini invece fa entrare De Ketelaere, Pasalic e Lookman al posto di Scamacca, Ederson e Miranchuk. Cambi che mescolano un po' le carte, ma non danno una spallata al match in pieno controllo nerazzurro. Van Dijk mura Koopmeiners, poi Klopp si gioca la carta Danns passando al 4-2-4. Mossa che col Liverpool sulle gambe nel finale non cambia l'inerzia del match e nemmeno il risultato. Dopo il tris da favola ad Anfield, la Dea non trema a Bergamo e centra una semifinale storica. La seconda in Europa dopo quella di Coppa delle Coppe contro il Malines del 1988.

LE PAGELLE DI SAURO LEGRAMANDI

MUSSO 6.5

Portiere di notte, nella versione più europea del termine. L’argentino titolare in Europa League è subito decisivo su Diaz al 12esimo. Cresce col passare dei minuti: nessuna sbavatura e uscite perfette. Una sicurezza per tutto il reparto.

DJIMSITI 7

Lui c’era nella precedente impresa dell’Atalanta di Gasperini: a Siviglia nell’anno del Covid 2020 era un punto fermo. Quattro anni dopo nulla è cambiato: difende pulito e quando serve spazza via. Anche col Liverpool ha trovato le distanze giuste su Gakpo e Luis Diaz.

HIEN 6

Tre mesi fa giocava in Serie A per non retrocedere. Ora una semifinale in Europa. Ferma il fermabile e quando non ce la fa spunta sempre il Djimsiti o il de Roon di turno. Rischia per un mani allo scadere del primo tempo, sanzionato col giallo.

KOLASINAC 6.5

Salah se l’è portato in giro per il campo per tutto il primo tempo. A lui l’idea non è dispiaciuta al punto da lasciarselo scappare una volta sola. Più che mai titolare fisso nell’Atalanta-tipo 2024.

ZAPPACOSTA 6.5

Difende per un tempo e offende per l’altro. Ha giocato all’estero e l’esperienza, in serate come questa, conta eccome. Nella seconda parte della gara spinge come un forsennato e dalla sua fascia arrivano i palloni migliori.

DE ROON 7

L’olandese volante vola basso basso ma si fa sentire. Eccome se si sente la sua presenza nel cuore della partita. È lui a far capire ai compagni che nulla è nemmeno in discussione dopo il gol a freddo di Salah. Lo fa combattendo dalla mediana in su. Un capitano non a caso.

EDERSON 6.5

Il brasiliano taglia e cuce. Ritaglia e ricuce. Di fioretto o di spada lui c’è nel vivo del centrocampo atalantino. Esce dopo oltre un’ora perché servono corsa e forze fresche in mezzo. Con de Roon è ormai una coppia di fatto.

PASALIC 6

Corre a spegnere ogni velleità inglese.

RUGGERI 6

Quel braccio dopo sei minuti è stato pesante ma non pesantissimo. Passata la sfuriata in avvio dei Reds, pian piano si è ripreso a modo suo. Generosità da vendere. Nella ripresa, col calo di Alexander-Arnold si è spinto – molto bene - in avanti.

KOOPMEINERS 7

Era dato partente in panchina invece ha giocato a modo suo per tutta la partita. E al novantesimo aveva ancora la forza di infastidire il possesso di palla di Allison. Fa urlare per il gol al 40’ ma Letexier annulla per fuorigioco. Tocca a lui far sporcare i guanti ad Allison al minuto 60.

SCAMACCA 6

Come Paganini non concede il bis della prestazione monstre di Anfield. Stavolta la gara è diversa, con partenza in salita e lui si adegua. Non si tira indietro anche se vede poco la porta. Al 67’ manda in curva Sud una buona palla di Zappacosta.

DE KETELEARE 6

Fa rifiatare i compagni e preoccupare gli avversari.

MIRANCHUK 6.5

Gasp lo butta nella mischia da subito: lui ci mette un po’ a ingranare ma ripaga la scelta tenendo alta la squadra e ripiegando all’occorrenza. In velocità difficile fermarlo. Due bei tiri in porta.

LOOKMAN 6

Entra per tener su palla. Qualche volta ci riesce.

ALL. GASPERINI 7

Più che un allenatore uno stratega.

ALISSON 6; ALEXANDER ARNOLD 6.5; GOMEZ 5.5; KONATE 6; VAN DIJK 6,5; ROBERTSON 6; DANNS sv; SZOBOSVZLAI 5.5; ELLIOTT 5.5; JONES 6

MACALLISTER 6.5; SALAH 7; NUNEZ 6; GAKPO 5.5; LUIS DIAZ 6; DIOGO JOTA sv

IL TABELLINO

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson (30' st Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca (30' st De Ketelaere), Miranchuk (34' st Lookman).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Touré, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti. All.: Gasperini

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (27' st Gomez), Konate, Van Dijk, Robertson (35' st Danns); Szoboszlai (21' st Elliott), Mac Allister, Jones; Salah (21' st Nunez), Luis Diaz (21' st Diogo Jota), Gakpo.

A disp.: Adrian, Kelleher, Endo, Tsimikas, Gravenberch, Clark, Quansah. All.: Klopp

Arbitro: Letexier (Fra)

Marcatori: 7' rig. Salah (L)

Ammoniti: Hien, Koopmeiners, Zappacosta (A); Luis Diaz (L)

Espulsi: -