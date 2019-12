Europa League, analisi e statistiche delle avversarie di Inter e Roma

AVVERSARIE EUROPA LEAGUE

LUDOGORETS

I bulgari del Ludogorets Razgrad si sono qualificati ai sedicesimi di Europa League classificandosi al secondo posto nel Girone H, dopo avere totalizzato 8 punti, alle spalle dell'Espanyol di Barcellona. Con 10 gol fatti e altrettanti subiti, ma anche 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, i bulgari hanno proceduto a fari spenti, eliminando gli ungheresi del Ferencvaros e il Cska Mosca. Attualmente sono in testa al campionato nazionale, davanti al Levski Sofia, ma si può dire che non rappresentano certo uno spauracchio con Lukaku e compagni. Antonio Conte, nell'urna di Nyon, forse di meglio non poteva pescare. Il brasiliano Cicinho, ex Santos, è forse il giocatore più rappresentativo della squadra che sarà allenata sino a fine dicembre dal bulgaro Aleksi Ivanov Zhelyazkov, da inizio gennaio arriverà infatti Pavel Vrba dal Viktoria Plzen; anche il portiere Renan, dal doppio passaporto brasiliano e bulgaro, è un buon elemento, con un valore di mercato di circa 2,5 milioni. Di brasiliani in squadra ce ne sono in tutto sei. L'attaccante israeliano-congolese, Mavis Tchibota, classe 1996, garantisce peso e dinamismo. Il livello complessivo della squadra, che spesso adotta il 4-3-3, tuttavia, è ampiamente alla portata della banda Conte. La pista bulgara, salvo clamorosi quanto imprevisti ribaltamenti, è quella che può portare agli ottavi.

o Inter e Ludogorets non si sono mai affrontate in competizioni UEFA.

o L’Inter è imbattuta nei cinque precedenti con squadre bulgare in competizioni UEFA (2V, 3N): contro il CSKA Sofia nella semifinale di Coppa dei Campioni 1966/67 e contro l’Etar Veliko Tarnovo, nel primo turno di Coppa UEFA 1974/75; in entrambe le occasioni, i nerazzurri hanno superato il turno.

o L’Inter sarà la terza squadra italiana affrontata dal Ludogorets in Europa League, dopo la Lazio (sedicesimi 2013/14, in cui superò il turno) e Milan (sedicesimi 2017/18, eliminato).

o Considerando anche questa edizione, in tre delle quattro occasioni in cui ha preso parte ai sedicesimi di finale di Europa League, il Ludogorets ha affrontato una squadra italiana.

o Dopo aver vinto le prime due gare in questa Europa League, il Ludogorets non ha trovato il successo nelle successive quattro (due sconfitte e due pareggi).



GENT

La Roma, in vista della sfide dei sedicesimi di finale contro i belgi del Gent, si affida all'unico precedente: risale alla stagione 2009/10 e, in quell'occasione, i giallorossi s'imposero senza problemi con un 3-1 all'andata e addirittura un 7-1 al ritorno. Contro le formazioni belghe, il bilancio della Roma, nel complesso, è incoraggiante. Il Gent ha chiuso il Girone I di qualificazione al primo posto, con 12 punti, da imbattuto (3 vittorie e altrettanti pareggi): 11 i gol fatti e 7 quelli subiti. Alle spalle dei belgi si sono piazzati i tedeschi del Wolfsburg, i francesi del Saint-Etienne e gli ucraini dell'Oleksandria. Il Gent è guidato dal danese Jess Thorup, 49 anni, che si affida al 4-4-2 e alle giocate di Roman Jaremcuk, ex Dinamo Kiev, classe 1995. La squadra, un mix di freschezza ed esperienza, arriva dai preliminari del torneo, dove ha eliminato nell'ordine il Viitorul Constanta, l'Aek Larnaca e il Rijeka. Determinazione e continuità sono le caratteristiche migliori della compagine belga di cui la Roma farà bene a diffidare. Nella terra del Gent (nome olandese della cittadina di Gand), lo sport nazionale è il ciclismo: vi si disputa la Gand-Wevelgem, una delle classiche fiamminghe più famose. Il calcio è sempre stato il parente povero dei pedali, come un tempo lo fu anche in Italia. La Roma può sperare, a patto che prenda la partita con le dovute cautele, forte anche della tradizione a proprio vantaggio.

o La Roma ha vinto entrambi i precedenti contro il Gent in competizioni europee (fase di qualificazione dell’Europa League 2009/10) con uno score complessivo di 10-2; questi sono anche gli unici confronti tra il Gent e squadre italiane.

o Dopo aver perso le prime due sfide in competizioni UEFA contro squadre belghe, la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 12 (8V, 4N), vincendo tutte le quattro più recenti.

o Nel match di ritorno delle qualificazioni per l’Europa League 2009/10 la Roma ha vinto 7-1 contro il Gent, contro nessuna squadra ha segnato più gol in un singolo match in competizioni UEFA (inclusi turni preliminari).

o Nelle tre precedenti occasioni in cui il Gent ha disputato i sedicesimi di finale di Europa League/Coppa Uefa ha poi superato il turno: v Tottenham nel 2016/17; v Eintracht Francoforte nel 1991/92; v Sportul Studentesc nel 1986/87.

o Il Gent è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Europa League, inclusi preliminari (5V, 5N).