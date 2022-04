Europa e Conference League: Atalanta a caccia del sogno semifinale, la Roma per la "vendetta" sul Bodo

Alle 18:45 l'Atlanta si gioca tanto, tantissimo, sia sul piano sportivo che morale. "É la partita più importante della stagione", parola di Gasperini. Come dargli torto, la Dea sembra aver perso lo smalto in campionato, mentre in coppa torna a essere la squadra spumeggiante degli ultimi anni. Forse per le difese meno asserragliate, forse perché anche una squadra come il Lipsia gioca un calcio propositivo e quindi concede qualcosa in più in termini di spaziature: fatto sta che l'1-1 dell'andata ha restituito un match frizzante, di alto livello, aperto ed equilibrato, per cui fare un pronostico è davvero difficile. Il livello dei tedeschi è altissimo, hanno talenti di primo piano come Olmo o Nkunku, ma l'Atalanta in coppa ritrova l'estro che si è opacizzato in campionato e, inoltre, in Europa League soffre meno la pressione del Gewiss Stadium, tante volte fatale in campionato. I dubbi sulla formazione del Gasp riguardano solo Djimsiti e Freuler, da valutare in rifinitura, Zapata è tornato a pieno servizio, sarà della partita, forse a gara in corso, davanti dovrebbero partire Muriel e Malinovskyi, supportati da Pasalic. Il ricordo va a due anni fa, ai quarti di finale giocati a Lisbona con il Paris Saint Germain, che hanno visto l'Atalanta a due minuti dalla semifinale di Champions, che sarebbe stata proprio col Lipsia. La coppa non è la stessa, certo, ma una semifinale, anche se di Europa League, sarebbe comunque un risultato storico per i bergamaschi.

