Eintracht e Athletic, ottavi a un passo. ManUnited al fotofinish, il Porto rischia

Europa League più incerta che mai a 90 minuti dalla fine del girone. Eintracht, United e Tottenham superano rispettivamente Ferencvaros (2-0), Rangers (2-1) e Hoffenheim (3-2), e in particolare i tedeschi, insieme all'Athletic Bilbao, sconfitto dal Besiktas, sono a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi. Non mancano però le sorprese: Porto e Ajax, infatti, vanno entrambe ko per 1-0 contro Olympiacos e RFS. I lusitani, attualmente al 25° posto, devono per forza vincere l'ultima gara per sperare di centrare almeno i playoff. Nessun gol per Mourinho: il suo Fenerbahce fa 0-0 col Lione. Anderlecht battuto dal Viktoria Plzen (2-0), la Steaua Bucarest passa sul campo del Qarabag (3-2).