Roma, Bove: "Mourinho speciale. Vincere l'Europa League sarebbe splendido"

Il centrocampista giallorosso verso il Siviglia: "Viene dalla Champions League, merita la finale anche più di noi"

Edoardo Bove, una delle più belle sorprese della Roma di quest'anno, si prepara alla finale di Europa League contro il Siviglia: "Mi aspetto una finale come si deve, perché durante tutto l'anno abbiamo meritato di esserci quindi ne siamo molto contenti. La meritano anche i nostri rivali: il Siviglia viene dalla Champions League, quindi merita ancora di più il posto in finale. Ecco perché siamo molto felici e siamo felici anche per i tifosi. Vincere? Sarebbe splendido, così come è bello vincere una qualsiasi finale".

Così centrocampista giallorosso, parlando al sito della Uefa, su Mourinho: "Per me è una persona speciale per me perché è una persona vera. Tratta il resto della squadra proprio come tratta me, e questa è la cosa più importante. Se ha qualcosa da dirti, te lo dirà dritto in faccia, e io preferisco le persone così. Quindi mi sono trovato bene con lui fin dall'inizio, mi ha anche aiutato a crescere, mi ha aiutato tanto e sono felice per la fiducia che ha in me".

"Questo è un punto di partenza. Ho appena iniziato ed è per questo che voglio continuare così e continuare a giocare bene. Devo essere grato per la fiducia che hanno in me in questo momento, e questa è la cosa più importante. Ne sono molto felice" conclude Bove.

