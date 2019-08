Il Torino ha battuto 5-0 lo Shakhtyor Soligorsk nella gara d'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Doppietta per Belotti, a segno al 1' e al 18' (su rigore) della ripresa. In gol anche Izzo, De Silvestri e Bonifazi. La gara di ritorno è in programma tra una settimana in Bielorussia. Dovrebbe trattarsi di una formalità, la squadra di Mazzarri è praticamente ai playoff e incontrerà quasi certamente il Wolverhampton:. Il Wolverhampton che ha vinto 4-0 in Armenia il Puynik. Doppietta per Raul Jimenez, a segno anche Ruben Neves su rigore e Doherty. Esordio per il nuovo acquisto Patrick Cutrone, entrato al 18' della ripresa.