Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen agli ottavi di finale

ottavi di finale

I nerazzurri trovano i tedeschi, terzi in Bundesliga: andata il 10 marzo a Bergamo. Vitesse-Roma in Conference League

L'Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League, affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen negli ottavi di finale: questo l'esito dei sorteggi Uefa a Nyon. Andata prevista il 10 marzo a Bergamo, ritorno una settimana dopo in Germania. La Roma ha invece trovato il Vitesse in Conference League: andata il 10 marzo in Olanda, ritorno sette giorni dopo all'Olimpico.

EUROPA LEAGUE, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (andata 10 marzo, ritorno 17 marzo)

Rangers (Scozia)-Stella Rossa (Serbia)

Braga (Portogallo)-Monaco (Francia)

Porto (Portogallo)-Lione (Francia)

ATALANTA-Bayer Leverkusen (Germania)

Siviglia (Spagna)-West Ham (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)-Galatasaray (Turchia)

Betis Siviglia (Spagna)-Eintracht Francoforte (Germania)

Lipsia (Germania)-Spartak Mosca (Russia)

FOCUS ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

Il Bayer Leverkusen allenato da Gerardo Soane, che di solito propone il 4-2-3-1, ha nell'attacco il reparto più temibile: oltre a una vecchia conoscenza della Serie A come Patrik Schick (infortunato e in dubbio per entrambe le gare), attenzione al fantasista classe 2003 Wirtz, dieci assist e sette gol in questa stagione, ed Azmoun arrivato nel mercato invernale. Il Leverkusen aveva chiuso primo il girone G precedendo Betis Siviglia, Celtic e Ferencvaros mentre in Bundesliga è terzo a 14 punti dal Bayern Monaco capolista.

-Dopo aver superato il turno nel primo confronto contro una squadra tedesca in competizioni UEFA (v Colonia negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1990/91), la Dea è stata eliminata nell’altro confronto contro una formazione tedesca (v Borussia Dortmund nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017/18).

-L’Atalanta ha superato il turno in tre delle quattro occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in competizioni UEFA: Coppa delle Coppe 1987/88 v OFI Creta, Coppa UEFA 1990/91 v Colonia, Champions League 2019/20 v Valencia – unica eliminazione in questa fase nella Champions League 2020/21 v Real Madrid.

-L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di Europa League, la Dea non ha mai ottenuto tre successi di fila in Europa Lague/Coppa UEFA (esclusi preliminari).

FOCUS VITESSE-ROMA

-Primo confronto tra Roma e Vitesse in competizioni UEFA.

-La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi cinque match contro squadre olandesi in competizioni UEFA (2V, 3N), l’ultimo confronto contro queste avversarie risale ai quarti di finale della scorsa stagione di Europa League (v Ajax: 1V, 1N).

-La Roma ha superato il turno in due delle ultime quattro occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in competizioni UEFA: entrambe contro lo Shakhtar Donetsk, nell’Europa League 2020/21 e nella Champions League 2017/18 - dopo che era stata eliminata in questa fase in tutte le precedenti cinque.

-La Roma ha sempre superato il turno nella fase a eliminazione diretta in tre precedenti contro squadre olandesi in competizioni UEFA.

CONFERENCE LEAGUE, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (andata 10 marzo, ritorno 17 marzo)

Marsiglia (Francia)-Basilea (Svizzera)

Leicester (Inghilterra)-Rennes (Francia)

PAOK Salonicco (Grecia)-Gent (Belgio)

Vitesse (Olanda)-ROMA

PSV Eindhoven (Olanda)-Copenaghen (Danimarca)

Bodo/Glimt (Norvegia)-AZ Alkmaar (Olanda)

Partizan Belgrado (Serbia)-Feyenoord (Olanda)

Slavia Praga (Cec)-Lask (Aus)