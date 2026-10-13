Europa League, le designazioni arbitrali della seconda giornata: Salisburgo-Milan a Fesnic, van der Eijk fischietto di Celta-Juve

La Uefa ha designato il rumeno Horatiu Fesnic come arbitro di Salisburgo-Milan, sfida valida per la fase a campionato dell'Europa League in programma giovedì alle ore 18.45. Assistenti Alexandru e Alexandru Corb; quarto ufficiale Florin Andrei; al Var Catalin Popa e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Per Celta Vigo-Juventus, in programma sempre giovedì ma alle 21.00, la Uefa ha designato l'olandese Sander van der Eijk. Assistenti Rens Bluemink e Stefan De Groot; Allard Lindhout quarto uomo; al Var l'inglese Michael Salisbury e l'olandese Richard Martens.mil