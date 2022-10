Europa League: Arsenal ko, vincono United e Real Sociedad. Il Betis "aiuta" la Roma

EUROPA LEAGUE

Il PSV si prende la rivincita sugli inglesi. Uno a zero spagnolo al Ludogorets, agganciato da Mou. Nel Manchester United in gol CR7

© afp Il Betis fa un regalo alla Roma: gli spagnoli sconfiggono 1-0 il Ludogorets e consentono ai giallorossi di agganciare i bulgari. Rivincita per il PSV, che infligge la seconda sconfitta stagionale all'Arsenal: Veerman e Luuk de Jong firmano il 2-0. La Real Sociedad, vittoriosa sull'Omonia, resta l'unica squadra a punteggio pieno. Vince anche il Manchester United, in gol CR7. Sorpresa nel girone della Lazio: lo Sturm Graz batte 1-0 il Feyenoord.

GRUPPO A

Il PSV si prende la sua rivincita, dopo il ko di una settimana fa, infliggendo il secondo ko stagionale all'Arsenal. Gli olandesi, che si erano visti annullare due reti per offside nel primo tempo, passano nella ripresa. Decisivo l'ingresso di Luuk de Jong, che subentra nell'intervallo e firma l'assist per il vantaggio di Veerman al 55'. L'attaccante, ex Siviglia e Barça, si mette in proprio e sigla il raddoppio di testa al 62'. Arteta inserisce Saka e Gabriel Jesus, ma perde 2-0. Si riapre dunque la corsa al primo posto, con l'Arsenal a quota 12 e il PSV a 10 punti. Entrambe le squadre sono qualificate, perchè il Bodø/Glimt cade a sorpresa contro lo Zurigo: gli svizzeri, dopo il gol di Pellegrino (46'pt), pareggiano con Boranijašević al 66' e rimontano con Marchesano al 94'. Anche il terzo posto, dunque, è in gioco: lo Zurigo si porta a -1 dal Bodø.

GRUPPO B

Sfide pirotecniche nel gruppo B: Fenerbahçe-Rennes e Aek Larnaca-Dinamo Kiev finiscono con un doppio 3-3. Pari e spettacolo in Turchia: la doppietta di Gouiri e il decimo gol stagionale di Terrier mandano i francesi sul 3-1 a fine primo tempo, con la rete di Enner Valencia a tenere in vita la formazione di Jorge Jesus. A Istanbul può succedere di tutto, e infatti accade: Zajc sigla il 3-2 su punizione all'82', Emre Mor pareggia all'87'. Fenerbahçe e Rennes restano dunque in testa a braccetto con 11 punti, si qualificano e si giocheranno il primo posto con la differenza reti nell'ultimo turno. Pareggiano anche AEK Larnaca e Dinamo Kiev, con la stessa modalità: le due reti di Garmash nel finale non valgono però una speranza per gli ucraini, sicuramente ultimi per il ko dell'andata. L'AEK Larnaca, coi suoi quattro punti, andrà in Conference.

GRUPPO C

Dall'altra sfida del girone C, arriva il risultato sperato per la Roma: il Betis sconfigge 1-0 il Ludogorets e blinda il primo posto, riaprendo la corsa alla qualificazione al playoff con le terze di Champions League. Dominano i bulgari nel primo tempo, con una grande occasione per Rick e sei tiri in porta, ma è il Betis a segnare: la rete decisiva arriva al 56' e porta la firma di Fekir. Vittoria e primo posto per gli spagnoli, che volano a 13 punti e fanno sorridere la Roma. L'unica nota dolente è l'infortunio di Joaquin, uscito in lacrime alla mezz'ora.

GRUPPO D

Prosegue la favola dell'Union Saint-Gilloise, rivelazione dello scorso campionato belga e di questa Europa League: i belgi sconfiggono 2-0 il Malmö e sono sicuramente primi nel gruppo D con 13 punti. Le reti arrivano nel primo tempo: Lazare Amani assiste il vantaggio di Teuma al 10' e poi segna in prima persona al 41', sfruttando un errore difensivo degli svedesi. Nell'altra sfida del girone, arriva la vittoria dell'Union Berlino contro il Braga: decisivo il rigore di Knoche al 67'. I tedeschi e i lusitani si giocheranno il secondo posto a distanza: l'Union (9 punti) sfiderà l'Union SG e cercherà di difendere la sua posizione, i portoghesi (7 punti) affronteranno il Malmö.

GRUPPO E

Vince e mette una seria ipoteca sul primo la Real Sociedad, che dopo il ko dell'Arsenal e il pari del Friburgo resta l'unica squadra a punteggio pieno in Europa League. I baschi sconfiggono 2-0 l'Omonia e salgono a 15 punti su 15 disponibili, aspettando la sfida finale al Manchester United: decisivo Robert Navarro, che porta in vantaggio i suoi al 47' e ispira il raddoppio di Brais Mendez a metà della ripresa. Rispondono i Red Devils, che sconfiggono 3-0 lo Sheriff e restano a -3. Nelle fasi finali di un primo tempo di stallo, con l'80% di possesso palla inglese e la rocciosa difesa rivale, lo United passa con Diogo Dalot: l'ex Milan insacca di testa su azione da corner. Il suo gol sblocca la sfida e sblocca mentalmente la formazione di ten Hag: Rashford raddoppia al 64' e all'81' arriva il tris di Cristiano Ronaldo in tap-in. Si commuove il portoghese, tornato titolare dopo il reintegro in squadra e subito in gol. United e Real Sociedad si giocheranno il primo posto nello scontro diretto, lo Sheriff invece dovrà difendere il terzo posto: basterà un pari contro l'Omonia, che ha subito cinque ko in altrettante gare.

GRUPPO F

Proseguono le sorprese nell'equilibratissimo girone della Lazio, che fino a stasera vedeva tutte le squadre a pari merito con cinque punti. Dopo il successo dei biancocelesti sul Midtjylland arriva quello, inatteso, dello Sturm Graz contro il Feyenoord: gli austriaci, messi ampiamente sotto pressione dai rivali, sfruttano il fattore casalingo e una difesa che non ha mai concesso reti sul proprio terreno di gioco. La rete della vittoria arriva al 93' e porta la firma di Kiteishvili. Tutto è in gioco in vista dell'ultimo turno: Lazio e Sturm, appaiate a quota 8, sfideranno Feyenoord e Midtjylland che inseguono con 5 punti. Arriverà l'ennesimo ribaltone?

GRUPPO G

Non arriva la quinta vittoria per il Friburgo, che viene fermato dall'Olympiacos: i greci vanno vicini alla vittoria, ma l'1-1 odierno li condanna all'eliminazione con due soli punti in cinque partite. Il club ellenico passa in vantaggio al 17', col tap-in di El Arabi. Il Friburgo, però, non ci sta a perdere e si butta a capofitto a caccia del pari: costruiscono sette occasioni da gol i tedeschi, prima che arrivi il meritato pareggio nel recupero. Lo realizza Kübler al 92': Friburgo primo con 13 punti e certo del passaggio al secondo turno. Qarabag e Nantes, invece, si giocheranno il secondo posto a distanza: i francesi si sono portati a -1 con la vittoria odierna, un 2-1 arrivato a sua volta nel recupero. I gialloverdi erano passati in vantaggio al 16' con Blas, prima del pari di Ozobic su rigore (56'): decisivo il gol di Ganago al 94.

GRUPPO H

Sorpresa nel gruppo H, dove è certa la qualificazione del Ferencvaros, che blinda il primo posto pareggiando 1-1 col Monaco. Ben Yedder porta avanti gli ospiti al 31' e i monegaschi sembrano in totale controllo della sfida, ma la reazione degli ungheresi nella ripresa porta al definitivo pareggio: lo realizza Zachariassen, con un grande movimento sul filo del fuorigioco all'81'. Ferencvaros qualificato e primo con 10 punti, mentre è tutto in gioco per il secondo posto, col Monaco a quota 7 davanti ai 6 punti di Stella Rossa e Trabzonspor. I serbi, che erano il fanalino di coda del girone, sfruttano il fattore-campo al Marakanà per rientrare in gioco e sconfiggere 2-1 i campioni di Turchia: la rete decisiva porta la firma di Pesic, che fa esplodere lo stadio di Belgrado al 63', dopo il botta e risposta nel primo tempo, con Katai a portare avanti i serbi al 37' e Bakasetas a pareggiare su punizione al 39'.