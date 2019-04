EUROPA L., LO SPAGNOLO MALLENCO PER ARSENAL-NAPOLI

09/04/2019

È lo spagnolo Undiano Mallenco l’arbitro designato per la sfida tra Arsenal e Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21. Con lui ci saranno Martinez e de Cerain, il quarto uomo sarà Sevilla. Nessun precedente, per il Napoli, col fischietto che giovedì dirigerà l'incontro dell'Emirates Stadium.



Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (SPA)

Assistente 1: Raúl Cabañero Martínez (SPA)

Assistente 2: Íñigo Prieto López de Ceraín (SPA)

Quarto uomo: Diego Barbero Sevilla (SPA)