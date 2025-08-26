Inter, senti Chauvin su Diouf: "Col tempo si imporrà, adatto in un centrocampo a tre"

"Credo molto in Diouf, ha una vera potenza che piacerà in Italia". Lo assicura Landry Chauvin, tecnico francese che ha allenato - tra le altre - la Francia U18, U19 e U20. Chauvin ha parole al miele per il nuovo centrocampista nerazzurro che ha allenato per diverso tempo: "Dopo un po' di tempo per adattarsi, si imporrà rapidamente. È un centrocampista box-to-box mancino che ha una grande forza, capace di rubare e strappare palloni dai piedi degli avversari - ha assicurato a L'Interista -. Lo vedo in un centrocampo a tre". Così invece su Bonny, arrivato dal Parma nel mercato estivo: "Lo considero un gran lavoratore, sempre presente quando lo si chiamerà in causa. Il fatto che ha già lavorato con Chivu è importante".