Euro U17, Italia supera 2-1 Repubblica Ceca all'esordio

Nella ripresa la Cechia cambia volto e rientra in campo con maggior determinazione e, dopo un'ottima respinta di Nava su Potmešil, accorcia le distanze al 53' con Srb, abile a insaccare di prima intenzione sul secondo palo. L'Italia soffre la fisicità dei cechi e Favo, costretto a rinunciare anche a Comotto per problemi fisici, corre abilmente ai ripari pescando dalla panchina e, a pochi minuti dalla fine, sfiora la rete del 3-1 con il neoentrato Campaniello, ma il suo colpo di testa termina alto di un soffio. Nel recupero, Kuchar compie un miracolo sul destro a giro del solito numero 9 azzurro, mentre qualche istante prima del triplice fischio finale, che regala agli Azzurrini il primato in solitaria nel girone, l'altro neoentrato Maccaroni sfiora il primo gol in Nazionale con un pregevole mancino a giro, che termina alla sinistra della porta ceca per questione di centimetri. L'Italia tornerà in campo venerdì 23 maggio (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV) all'Arena Egnatia di Rrogozhinë per la seconda giornata del Gruppo B, in cui affronterà l'Inghilterra, che oggi pomeriggio (ore 18), nello stesso impianto, ha pareggiato 1-1 contro il Belgio (Alejandro Jesús Gomes Rodríguez del Lione per gli inglesi al 12' e Noah Fernandez del PSV per i belgi al 49'). "Abbiamo sempre voglia di giocare contro squadre importanti - confessa Favo - e l'Inghilterra è una di queste. Oggi pomeriggio ha pareggiato, ma sappiamo perfettamente che è una squadra forte. Noi giocheremo per vincere, come sempre, con il massimo rispetto per tutti, ma senza paura di nessuno".