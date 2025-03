Euro 2032, Gravina annuncia: "Ci sarà un commissario per gli stadi"

Gabriele Gravina è pronto a preparare un'edizione indimenticabile degli Europei, in programma in Italia e Turchia nel 2032. A margine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC ha spiegato come vuole muoversi in merito: "Ho incontrato il ministro dello sport Abodi mercoledì e sottolineo una sintonia massima, ritrovata. Abbiamo avuto modo di parlare delle necessità del calcio e di Euro 2032, l'ho trovato impegnato nel trovare delle soluzioni. In tempi brevissimi, poi, ci sarà la nomina di un commissario per gli stadi".