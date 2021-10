Euro 2024, svelato a Berlino il logo ufficiale

La Germania è pronta per Euro 2024: il logo ufficiale dei prossimi Europei di calcio è stato svelato alle 20:24 all'Olympiastadion di Berlino, uno degli impianti dove tra tre anni avrà luogo il torneo. Il logo deriva dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla UEFA e dai loro colori, che si assemblano in varie combinazioni andando a disegnare la forma del tetto dell'Olympiastadion. Al centro svetta la Coppa Henri Delaunay, mentre i 24 spicchi da cui è contornato il trofeo rappresentano le 24 squadre partecipanti.