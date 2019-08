Ci sono nove calciatori che giocano nel campionato italiano fra i 23 convocati del ct della Polonia, Jerzy Brzeczek, in vista delle partite di qualificazione agli Europei del 2020. Due le gare in programma: il 6 settembre contro la Slovenia, a Lubiana, e tre giorni dopo contro l'Austria, in casa, a Varsavia. Nell'elenco, pubblicato sul profilo Twitter della Federcalcio locale, compaiono i portieri Szczesny (Juventus) e Skorupski (Bologna), i difensori Cionek (Spal), Bereszynski (Sampdoria) e Reca (Atalanta), i centrocampisti Zielinski (Napoli) e Linetty (Sampdoria) e gli attaccanti Milik (Napoli) e Piatek (Milan). Di seguito la lista completa. Portieri: Fabianski, Skorupski, Szczesny. Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Gumny, Jedrzejczyk, Kedziora, Pazdan, Reca, Ribus. Centrocampisti: Bielik, Blaszczykowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Klich, Krychowiak, Linetty, S. Szymanski, Zielinski. Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik e Piatek.