Euro 2020, anche Martinez sta con Mancini: “Una rosa di 26/27 sarebbe l’ideale”

VERSO EURO 2020

Dopo il ct azzurro e quello inglese, anche il selezionatore del Belgio si espone per avere una rosa più ampia

"Allargare le rose a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, la stagione è stata durissima. E poi non si mai, può capitare che durante l'Europeo qualcuno prenda il virus”. Solo qualche giorno fa Roberto Mancini aveva lanciato la proposta e col passare del tempo sono sempre di più i ct che si schierano al fianco del selezionatore azzurro. "L'ideale sarebbe avere un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante in più” ha detto infatti dopo la partita di qualificazione ai Mondiali contro la Bielorussa il ct belga Martinez, che vorrebbe “una rosa di 26 o 27 giocatori".

Dopo la garanzia delle cinque sostituzioni, Mancini e gli altri ct sperano che arrivi una deroga da parte della UEFA per convocare più dei 23 giocatori consentiti prima di un evento di questa portata: "Non so se sia arrivato alle orecchie della UEFA – ha dichiarato Martinez come riportato dalla stampa locale - Ma ne abbiamo discusso con l'allenatore dell'Inghilterra (Southgate) e con quello dell'Italia (Mancini) e siamo tutti d'accordo sulla necessità di cambiare il regolamento per diversi fattori".

"Le cinque sostituzioni consentite durante le partite sono state già una prima e buona risposta al contesto sanitario. Ciò consente di non perdere qualità - ha insistito il tecnico del Belgio - Il prossimo passo sarà consentirci di allargare le nostre rose per rispondere all'aumento del rischio di infortuni dei giocatori in una stagione impegnativa e limitata a causa del Covid-19".

