"Eterni", il Napoli pubblica la foto di Pelé e Maradona mano nella mano

"Eterno", il mondo del calcio piange Pelé















































































Pelé e Maradona mano nella mano mentre camminano sulle nuvole. "Eternal", come eterni sono i due campioni. Così il Napoli, attraverso un tweet, ha voluto rendere omaggio alla grandissima leggenda brasiliana scomparsa oggi all'età di 82 anni: con un'immagine che lo ritrae di nuovo insieme al Pibe de oro, entrambi con il numero 10 sulle spalle. "Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli - si legge in un altro tweet - esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale. Addio O Rei".