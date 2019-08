"Sarà una partita ostica, il Toro è un pericolo per noi. Dobbiamo fare attenzione, sono forti in tutti i reparti". Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha presentato così in conferenza stampa la sfida con il Torino nella gara d'andata del playoff di Europa League. "È un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, sarà difficile per noi - ha proseguito - Ci saranno cambi dopo la sfida con il Manchester? Non siamo stanchi, siamo preparati a giocare ogni due giorni". A proposito della designazione dell'arbitro portoghese Dias, che ha fatto tanto discutere in Italia per la forte 'anima' lusitana dei Wolves, l'allenatore degli inglesi ha ammesso che "non parlo mai di arbitri prima del match - ha concluso - Dobbiamo mantenere l'arbitro sereno, quindi non ne parliamo".