Serie A, da De Rossi a Pecchia: tutti gli esoneri da inizio stagione

A pagare sono sempre loro perché, come abitualmente vien detto, "non si possono cambiare 11 giocatori". Con l'esonero di Fabio Pecchia, ormai ex tecnico del Parma, sale a otto il numero di allenatori esonerati dall'inizio della stagione in Serie A. Per Pecchia, che l'anno scorso aveva firmato la promozione con i ducali e nelle prime giornate di questo campionato aveva mostrato un buon gioco ottenendo anche scalpi importanti come quello del Milan, è stata fatale l'ultima sconfitta interna con la Roma, la quarta di fila in campionato, che ha fatto scivolare la squadra nei bassifondi della classifica, in piena zona retrocessione.