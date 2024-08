Eriksson, il dolore di Simone Inzaghi: "Fonte di ispirazione, ti porterò sempre con me"

IL SALUTO

Il tecnico dell'Inter ricorda lo svedese, che lo ha allenato nella Lazio dello scudetto: "Fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo"

© ipp 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Per me rappresenta un grande dolore la scomparsa di Sven-Göran Eriksson. Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, è stato fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo". Simone Inzaghi rende omaggio all'ex tecnico svedese, scomparso all'età di 76 anni. Il tecnico dell'Inter era nella rosa della Lazio che nella stagione 1999/2000 vinse lo scudetto con Eriksson in panchina.

"Ammiravo la sua calma, la sua educazione, il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me è stato fonte d’ispirazione - le parole del tecnico nerazzurro affidate al sito ufficiale del club - Sono qui anche grazie a lui e ai suoi insegnamenti. Sven è stato un grande uomo, un esempio di vita per tutti. Questi ultimi mesi affrontati con grande forza e una voglia di vivere unica sono stati una ulteriore dimostrazione della sua grandezza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven e grazie di tutto, ti porterò sempre con me".