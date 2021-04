Enrico Ruggeri ingaggiato dal Sona in Serie D

Per Enrico Ruggeri la musica è tutto. Ma anche il calcio occupa un posto importante nella sua vita. Lo dimostrano non solo la passione per l'Inter e l'impegno con la Nazionale Cantanti, ma anche la voglia di accettare nuove sfide in campo. Come quella di firmare per il Sona, formazione veronese che milita in Serie D già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del Triplete.

Getty Images