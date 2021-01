Serie D, Maicon esordisce col Sona: fascia di capitano al braccio e k.o. finale

È cominciata ufficialmente l'avventura di Maicon Douglas Sisenando con la maglia del Sona. Il terzino brasiliano ha debuttato in Serie D disputando 70' minuti da titolare contro il Ponte San Pietro, squadra della provincia bergamasca in cui milita un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Ferreira Pinto. L'ex Inter e Roma è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio, è stato sostituito al 25' del secondo tempo e pochi minuti dopo ha dovuto assistere al gol che ha poi decretato la sconfitta dei suoi, realizzato su rigore proprio dal connazionale ex Atalanta.

