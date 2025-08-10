Enna, incidente stradale per Lo Monaco: situazione seria

Pietro Monaco, ds dell'Enna, è stato coinvolto in un incidente stradale nella zona del Palermitano secondo ViviEnna la situazione è seria, l'ex dirigente del Catania ha rimediato lesioni in varie parti del corpo. "L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!" il messaggio del club.