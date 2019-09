L'esclusione di Emre Can (e Mandzukic) dalla lista Champions della Juventus ha scatenato una reazione furibonda del centrocampista tedesco, a cui sono stati preferiti Matuidi e Khedira. "Non so darmi una spiegazione, ho ricevuto una telefonata di meno di un minuto da Sarri - ha rivelato Emre Can dal ritiro della nazionale -. E' un'enorme delusione, sono scioccao e arrabbiato". E adesso: "L'avessi saputo non sarei rimasto, parlerò con la società".