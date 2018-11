Serie A, l'Empoli stende l'Udinese: decidono Zajc e Caputo I friulani dominano ma cadono al Castellani, nel finale De Paul sbaglia dal dischetto e Pussetto firma il 2-1 Facebook

11/11/2018

Esordio positivo per Iachini sulla panchina dell'Empoli: 2-1 all'Udinese al Castellani. Masticano amaro i friulani, che fanno la partita venendo fermati solo da un palo di Lasagna e da un super Provedel, ma cadono sotto i colpi di Zajc (41’) e Caputo (51’). Nel finale De Paul sbaglia dal dischetto tirando altissimo, poi ci pensa Pussetto (81’) ad accorciare le distanze. L’Empoli raggiunge l’Udinese a quota 9 in classifica e inguaia Velazquez.

Buona la prima per Iachini con l’Empoli. La squadra toscana trova la seconda vittoria in campionato dopo quella conquistata contro il Cagliari alla prima giornata avendo la meglio dell'Udinese, arrivata alla settima partita di fila senza successi. I friulani provano a fare la partita, si rendono pericolosi con Lasagna in acrobazia dopo pochi minuti a con una conclusione di Pussetto che chiama in causa Provedel, De Paul è l’uomo chiave della manovra ospite e arriva anche alla conclusione a metà frazione impegnando ancora l’estremo difensore dell’Empoli. Lasagna viene fermato dal palo, Pussetto e Stryger Larsen costringono Provedel ad altri due interventi provvidenziali, poi a sorpresa è l’Empoli a passare in vantaggio: Caputo difende il pallone e serve Zajc che conclude superando Musso. Al 41’ , dopo un primo tempo interamente dominato dall’Udinese, il risultato cambia con i toscani che passano alla prima vera occasione creata.



Il gol subito però fa sbandare la formazione di Velazquez che a inizio ripresa incassa anche il raddoppio: Krunic spizza su calcio d’angolo e Caputo trova il tocco vincente per il 2-0 al 51’. Gli ospiti cedono il passo e rischiano di incassare anche il terzo dopo una lunga percussione palla al piede di Traore che chiama in causa Musso. Lasagna prova a suonare la carica accorciando le distanze, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pussetto al momento dell’assist. Un’ingenuità di Maietta in area potrebbe riaprire i giochi, ma De Paul dal dischetto conclude alto su calcio di rigore. Ci pensa però Pussetto all’81’ a trovare la deviazione vincente che riporta in gara l’Udinese e regala un finale thriller. Acquah si divora il possibile gol del tris in contropiede, Provedel compie l’ennesimo miracolo della partita salvando sulla conclusione a colpo sicuro di D’Alessandro. Iachini viene allontanato dalla panchina in un finale concitato, la retroguardia dell’Empoli regge fino al triplice fischio finale dell’arbitro e la partita va in archivio con il 2-1 per l’Empoli.

IL TABELLINO EMPOLI-UDINESE 2-1

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel 7.5, Di Lorenzo 6, Silvestre 5.5, Maietta 6, Antonelli 6, Acquah 6.5, Bennacer 6, Traore' 6 (46' st Veseli sv) , Krunic 6.5 (37' st Brighi 6), Zajc 6 (15' st La Gumina 6), Caputo 6.5. (21 Terracciano, 99 Fulignati, 27 Untersee, 23 Pasqual, 32 Rasmussen, 17 Lollo, 28 Capezzi, 48 Ucan, 66 Mraz). All. Iachini 6.5.

UDINESE (3-5-2): Musso 6, Wague 6, Troost Ekong 6, Samir 5.5 (19' st Machis 7), Mandragora 5.5, Ter Avest 6 (38' st D'Alessandro 6.5), Fofana 6.5, De Paul 5, Stryger Larsen 6, Pussetto 7, Lasagna 5.5. (22 Scuffet, 88 Nicolas, 4 Opoku, 7 Pezzella, 11 Behrami, 14 Micin, 21 Pontisso, 99 Balic). All.: Velazquez 5.5

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6.5

Reti: nel pt 41' Zajc, nel st 6' Caputo, 36' Pussetto

Ammoniti: Di Lorenzo, Mandragora, Krunic, Fofana per gioco scorretto

Espulsioni: al 92' l'allenatore dell'Empoli Iachini

LE STATISTICHE L’Empoli non vinceva in Serie A dalla prima giornata contro il Cagliari: tre punti in 10 partite dopo quella gara e prima di oggi.



L’Udinese ha ottenuto un solo punto nelle ultime sette partite di campionato.



Record di tiri per l’Udinese (31) in una singola partita di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questi dati).



Otto parate per Ivan Provedel, che non ne ha mai fatte di più in una singola partita di Serie A.



Francesco Caputo ha preso parte agli ultimi quattro gol dell'Empoli in Serie A, con tre reti e un assist.



Rade Krunic ha fornito tre assist per gli ultimi quattro gol dell’Empoli.



Dopo essere rimasto a secco per sette partite con l’Empoli, Miha Zajc ha segnato due gol nelle ultime quattro in campionato.



La punta dell’Empoli Francesco Caputo ha segnato con il suo primo tiro nella partita.



Francesco Caputo non andava a segno da tre gare di fila in campionato con l’Empoli da novembre 2017.



L'Udinese ha segnato con il proprio 26° tiro effettuato nella partita.



Primo rigore sbagliato da Rodrigo de Paul in Serie A, sui sei calciati con l’Udinese.



Entrambi i gol di Ignacio Pussetto in questo campionato con l'Udinese sono arrivati in trasferta.

