Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3: doppietta di Caputo e perla di Candreva

EMPOLI-SAMPDORIA 0-3

Al Castellani grande prova per i blucerchiati, che centrano la prima vittoria stagionale

Nel lunch match della quarta giornata di Serie A la Sampdoria travolge l'Empoli 0-3 e conquista la prima vittoria stagionale. Al Castellani i toscani partono meglio, ma la qualità dei "veterani" blucerchiati viene fuori alla distanza e fa la differenza. Nel primo tempo Caputo (31') sblocca la gara con un tocco preciso, poi nella ripresa raddoppia i conti (63') con freddezza. Il tris lo firma Candreva (70') con una perla a giro. Show di Caputo e Candreva: tris all'Empoli Getty Images

LA PARTITA

Al Castellani Andreazzoli opta per il tandem d'attacco Mancuso-Cutrone con Bajrami sulla trequarti, Ricci in regia e Henderson e Haas a completare la mediana. D'Aversa invece conferma in blocco la Samp vista contro l'Inter affidandosi sugli esterni ancora a Candreva e Damsgaard e davanti ai veterani Caputo e Quagliarella. A buon ritmo è l'Empoli a partire meglio, spingendo sugli esterni e pressando alto. Audero si fa trovare pronto su un tap-in ravvicinato di Mancuso, poi i blucerchiati lentamente guadagnano metri e la gara si sposta in mezzo al campo. Da una parte Candreva è l'uomo più pericoloso, ma Vicario è attento. Dall'altra invece Cutrone impegna Audero con un cross velenoso. Occasioni che sotto il nubifragio tengono vivo il match, ma non rompono l'equilibrio. Cutrone arriva tardi su un bel diagonale di Stojanovic, poi Colley mura un destro dal limite di Bajrami. Tentativi a vuoto a cui la Samp replica affidandosi alla qualità dei suoi "veterani". Ispirato, Candreva inventa per Caputo e l'ex Sassuolo non sbaglia davanti a Vicario. Gol che sblocca la gara e costringe l'Empoli ad aumentare i giri sugli esterni. Luperto ci prova da fuori, ma non va a bersaglio, poi Mancuso calcia alto di poco dopo un gran cross di Marchizza. Occasioni che fanno il paio con un'altra incursione di Caputo disinnescata da Vicario e un altro paio di giocate blucerchiate che chiudono il primo tempo.

La ripresa si apre con la Samp in pressione, due parate super di Vicario su Damsgaard e una traversa di Caputo. Forcing che dopo meno di dieci minuti porta al raddoppio degli uomini di D'Aversa. Ad andare a segno è ancora Caputo, bravo a raccogliere un cross di Bereszynski, saltare Luperto e a gonfiare la rete di sinistro firmando una gran doppietta. Rete che concretizza la superiorità della Samp nel palleggio e mette il match sui binari blucerchiati. Cutrone segna, ma parte da posizione irregolare e Mariani annulla. A caccia di idee e forze fresche, Andreazzoli leva Mancuso e Cutrone e getta nella mischia Pinamonti e Di Francesco. Il tema tattico del match però non cambia. In giornata, Candreva blinda il risultato con una perla a giro di destro, poi c'è spazio solo per il disperato tentativo dell'Empoli di accorciare le misure e per la festa della banda di D'Aversa. Audero si oppone a Zurkowski e Pinamonti, poi La Mantia ci prova di testa, ma la difesa blucerchiata libera senza affanno. L'ultimo ad arrendersi è Pinamonti, ma il suo destro dal limite finisce a lato chiudendo il match. La Samp convince e conquista i primi tre punti di questo campionato grazie ai suoi "senatori". Dopo il colpo grosso con la Juve, l'Empoli invece incassa un'altra sconfitta.



LE PAGELLE

Bajrami 5: Adrien Silva lo marca a uomo e ha poco spazio per illuminare sulla trequarti. Non brilla e davanti l'Empoli arranca

Cutrone 5: parte sempre sul filo del fuorigioco facendosi pescare però spesso in posizione irregolare. Ha un paio di buone occasioni per colpire, ma non trova il tempo giusto per andare a bersaglio

Ricci 6: da play basso nella prima mezz'ora detta i tempi della manovra lavorando bene in fase di possesso e di contenimento, poi crolla insieme al resto della squadra

Caputo 7,5: si sblocca e la Samp incassa la prima vittoria grazie al suo nuovo bomber. Due gol e una traversa il bottino di giornata

Candreva 7,5: è l'uomo più attivo e pericoloso della Samp. Parte a destra, ma spesso si scambia la posizione con Damsgaard facendosi trovare in profondità anche sull'altra corsia o piazzandosi tra le linee. Serve a Caputo l'assist per l'1-0, poi avvia anche l'azione del raddoppio e firma il tris con una perla a giro

Quagliarella 6: Luperto gli sta addosso e fatica a trovare lo spazio per liberarsi dalla marcatura. Agisce spesso spalle alla porta lavorando per i compagni



IL TABELLINO

EMPOLI-SAMPDORIA 0-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 5,5, Ismajli 5, Luperto 5, Marchizza 5,5; Haas 5,5 (12' st Zurkowski 6), Ricci 6, Henderson 5 (12' st Bandinelli 6); Bajrami 5,5 (30' st La Mantia 6); Mancuso 5,5 (23' st Pinamonti 6), Cutrone 5 (23' st Di Francesco 5,5).

A disp.: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Asllani, Viti, Parisi. All.: Andreazzoli 5

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Yoshida 6,5, Colley 7 (38' st Chabot sv), Augello 6; Candreva 7,5, Thorsby 6 (19' st Askildsen 6), Adrien Silva 6,5 (23' st Depaoli 6), Damsgaard 6; Caputo 7,5 (38' st Torregrossa sv), Quagliarella 6.

A disp.: Ravaglia, Falcone, Ekdal, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. All.: D'Aversa 7

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31' Caputo (S), 7' st Caputo (S), 25' st Candreva (S)

Ammoniti: Zurkowski, Luperto (E); Askildsen, Torregrossa (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- La Sampdoria ha vinto una partita di Serie A con tre gol di scarto solamente per la seconda volta nell'anno solare 2021, dopo il 3-0 contro il Parma lo scorso maggio.

- Era dal settembre 2018 che la Sampdoria non vinceva una trasferta di Serie A con almeno tre reti di scarto (5-0 v Frosinone in quell'occasione).

- La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2018.

- L'Empoli ha perso tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2005/06.

- Francesco Caputo ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A dall'ottobre 2020, con la maglia del Sassuolo contro il Crotone.

- Caputo ha realizzato la sua ottava doppietta in Serie A, tuttavia questa è la prima arrivata in trasferta, proprio nello stadio in cui ha registrato la sua prima (con la maglia dell'Empoli nel febbraio 2019).

- Francesco Caputo ha raggiunto e superato oggi quota 50 gol in Serie A, con le sue prime reti con la maglia della Sampdoria.

- Caputo ha trovato il gol in tutte le sue ultime sei presenze contro squadre neopromosse in Serie A (otto reti nel parziale).

- Più in generale Caputo ha preso parte a 14 reti nelle sue ultime nove sfide di Serie A contro squadre neopromosse (11 gol, tre assist).

- L'Empoli è la terza avversaria (dopo Bologna e Torino) contro cui Antonio Candreva ha segnato con tre maglie differenti in Serie A (Lazio, Inter e Sampdoria).