Empoli, principio di incendio negli spogliatoi del Castellani

Momenti di tensione allo stadio Castellani . Un principio di incendio è infatti scoppiato negli spogliatoi dell'impianto sportivo prima che le squadre iniziassero a prepararsi per Empoli-Lecce , gara valida per la 28.ma giornata di Serie A. Le fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbero state innescate da un cortocircuito elettrico . Sul luogo sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e verificare l'agibilità dei locali. La situazione al momento sarebbe sotto controllo. Il fischio di inizio della partita inizialmente in programma per le 18.30 è stato posticipato di un'ora alle 19.30 .