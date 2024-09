Empoli, D'Aversa sfida la Juventus: "Non c'è margine di errore, non possiamo essere presuntuosi"

VERSO EMPOLI-JUVENTUS

Il tecnico dei toscani in conferenza: "Dobbiamo mantenere l'entusiasmo, il furto in casa fa parte del passato"

Ultima giornata da passare in tribuna per via della squalifica successiva alla testata a Henry per Roberto D'Aversa ("Dall'alto si vede meglio la partita, ma mi piace vivere la partita"), che è quasi pronto a tornare in panchina e intanto si gode l'inizio di campionato del suo Empoli, che dopo due pareggi e il successo dell'Olimpico contro la Roma sfida la Juventus capolista al Castellani: "Non c'è bisogno di placare l'entusiasmo, che ci deve essere a prescindere. Non possiamo essere presuntuosi, sappiamo delle difficoltà della partita ma è anche bello affrontare questo tipo di partite - ha detto nella conferenza della vigilia il tecnico, che contro i bianconeri dovrà fare a meno di Fazzini - Avremo caratteristiche diverse, Fazzini è molto bravo a legare tra centrocampo e attacco, ma la serenità e la tranquillità sarà la stessa. Non ho ancora deciso chi lo sostituirà".

Cambio modulo? "Non vorrei dare vantaggi alla Juventus, ma il sistema di gioco non è importante. Noi abbiamo un certo stile di gioco, ma possiamo anche cambiare modo di difendere in base all'avversario. Spero di fare la partita che abbiamo preparato".

Sulla Juve: "Son poche le partite che Thiago Motta ha fatto, ma non ha ancora subito gol. Significa che lavora bene, a Bologna ha fatto un percorso molto importante, è un allenatore molto preparato e le sue squadre sono complete sia in fase difensiva che offensiva. Nello studiare le partite di quest'anno hanno avuto attitudine in fase difensiva, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una Juventus aggressiva. Sono molto bravi a difendere e ripartire con giocatori di gamba, oltre ad avere qualità nei singoli. Da parte nostra non ci deve essere margine di errore".

Sul furto subito in casa: "Fa già parte del passato, ora penso alla partita. Voglio precisare che è stata una situazione spiacevole, ma tengo a specificare che non macchia la città di Empoli"