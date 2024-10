Empoli, D'Aversa affronta l'Inter: "Il 100% potrebbe non bastare, ci serve più malizia"

Anche per questo motivo D'Aversa è soddisfatto del percorso fatto finora: "Non dobbiamo dimenticarci chi siamo, perché se Pellegri fosse al 100% potrei far rifiatare Colombo. Dobbiamo invece essere bravi a mettere in condizione tutti senza rischiare infortuni, numericamente non siamo molti. A me comunque preme la mentalità della squadra, anche giocando in maniera propositiva è una forma di difesa. Contro l'Inter dovremo essere perfetti tutti anche se il 100% potrebbe anche non bastare". All'orizzonte dopo l'Inter ci sono due scontri diretti con Como e Lecce: "Fare calcoli non ha senso perché può succedere di tutto".