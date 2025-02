Empoli, D'Aversa: "Sarò matto ma dopo questo 0-3 ci salviamo"

"La mancanza di risultati non condiziona le prestazioni. Il risultato di oggi è pesante, perché abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, come con Maleh a porta vuota. Quando non segni reti del genere, è difficile tornare a casa con un risultato positivo. Passerò per matto, ma dopo questo 0-3 sono sempre più convinto che con questi ragazzi ci salveremo". E' quanto ha affermato Roberto D'Aversa, in conferenza stampa, dopo la sconfitta del suo Empoli a Udine. "Sono persuaso che tra le otto squadre che stanno lottando per la salvezza - ha ribadito - alla fine l'Empoli ce la farà. Il problema è quando non si creano occasioni da rete, non quando non le concretizzi. L'atteggiamento sarà decisivo e noi abbiamo quello giusto. A cominciare dalla gara con l'Atalanta, cercheremo di invertire la tendenza".