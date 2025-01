Empoli, D'Aversa: "Regalato un primo tempo al Lecce"

"Mi assumo ogni responsabilità per come è stato interpretato il primo tempo. Abbiamo regalato una frazione al Lecce, concedendo due gol in undici minuti. Una squadra come la nostra che deve salvarsi non può scendere in campo con quella mentalità. E nella ripresa abbiamo dimostrato che, al di à delle assenze, possiamo giocarcela se scendiamo in campo col piglio giusto". Così il tecnoco dell'Empoli Roberto D'Aversa dopo la terza sconfitta consecutiva in casa. Il tecnico spiega anche la scelta di far giocare l'esordiente Seghetti al posto del Colombiano Vasquez: "Devis aveva bisogno di un turno di riposo per riflettere e capire il contesto Empoli. Jacopo Seghetti ha fatto una buona gara e evitato che subissimo almeno altre due reti nel primo tempo".