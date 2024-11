EMPOLI, D'AVERSA: "NON PIENAMENTE SODDISFATTO DEL RISULTATO"

Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, non è soddisfatto del pari con l'Udinese: "Bene il risultato ma non pienamente. Di fronte avevamo una squadra che ha avuto tanto possesso palla, noi nel primo tempo siamo stati bravi a non concedere nulla a una squadra forte che ha reso la vita difficile all'Atalanta. Quando si pareggia non c'è mai soddisfazione totale, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché c'era tanto strapotere dell'Udinese dal punto di vista fisico". Poi un commento su Cacace: "Cacace ha fatto molto bene. Numericamente siamo veramente pochi, ha dimostrato di poter giocare in una zona comfort. Era più largo rispetto al trequarti solito". Altra prova importante quella di Ismajli. "Continuiamo a parlarne poco di Ismajli perché c'è il rischio di non trovarcelo a gennaio. Ci sono giocatori che sono rientrati da infortuni e hanno accelerato il rientro, si possono avere delle difficoltà. Detto questo, non avendo la possibilità di fare i cambi con le stesse caratteristiche, ci sta di doverti abbassare per sopperire allo strapotere fisico dell'Udinese".